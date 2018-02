Os artistas Mariza, Resistência e Paulo Gonzo são os cabeças de cartaz da edição deste ano da Semana do Mar, que vai decorrer na cidade da Horta, nos Açores, e cujo programa foi hoje apresentado pela Câmara Municipal da Horta.

“É um grande programa que nos orgulha a todos”, sublinhou o presidente do município, José Leonardo Silva, sublinhando que a Semana do Mar “não é apenas um festival de verão”, mas também um ponto de encontro para os locais, para os turistas que visitam a ilha e para os emigrantes que regressam ao Faial nessa altura do ano.

A edição deste ano da Semana do Mar vai decorrer entre 5 e 12 de agosto e irá contar ainda com a presença dos artistas Calema e Fernando Daniel, e com um festival internacional de folclore, com a participação de grupos oriundos da Lituânia, da República Checa e da Rússia.

Além dos espetáculos musicais em terra, a Semana do Mar é conhecida, sobretudo, pelo seu espetáculo náutico, considerado um dos maiores do país, com a presença de centenas de atletas que se deslocam ao Faial para participar em dezenas de provas, com destaque para a vela, a canoagem e a natação.

Ao contrário do que era habitual, este ano o programa da Semana do Mar foi apresentado mais cedo para que as pessoas possam planear mais cedo as suas férias, como explicou o presidente do município, que pretende também fazer uma promoção mais forte do evento nas restantes ilhas dos Açores.

A Semana do Mar, um dos mais antigos festivais de verão dos Açores, começou há 43 anos, quando foi organizada na ilha uma festa de receção aos participantes numa regata internacional que ligava o porto de Portsmouth, na Inglaterra, à ilha do Faial.