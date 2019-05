Apresentado por um mestre de cerimónias que vestia a bandeira britânica, Mark Knopfler exprimiu o adeus por palavras e por essa mesma música que tudo diz, trazendo consigo os temas do seu último trabalho a solo, “Down the Road Wherever”. E foi com ele que começou, através do funk branco de 'Nobody Does That', passando depois para o chk chk chk quase country de 'Corned Beef City', de “Privateering” (2012), rodeado por uma banda numerosa que ali estava para o enaltecer, turma atenta àquele que enverga o cinturão preto.

Vimo-lo praticamente imóvel, contendo e expressando todas as emoções do mundo em 'Sailing to Philadelphia', o momento em que os aplausos e os telemóveis começam a pairar sobre a Altice Arena. Vimo-lo encetar a primeira “fuga” rumo aos Dire Straits quando a flauta apresenta 'Once Upon a Time in the West', spaghetti rock onde mostrou ao que vinha – grandes licks, riffs e solos de guitarra variados. E vimo-lo envelhecido, calvo, já sem a bandana que durante algum tempo o caracterizou (sendo que Mark Knopfler é uma de apenas duas pessoas no mundo que pôde usar um lenço na cabeça sem parecer pateta; a outra é Bruce Springsteen).

Não que a velhice o tenha impedido de dar um espetáculo coeso e grandioso, apenas ao alcance dos maiores entre os maiores. Atrás do repórter, alguém comenta: “grande música!”, em muitas das que Knopfler foi desenrolando ao longo da noite. 'Romeo and Juliet', por exemplo, ou a beleza acústica de 'Matchstick Man', ou ainda 'Heart Full of Holes', cujos versos soaram de facto a despedida: If one of us dies, love, I think I'll retire... [«Se um de nós morrer, meu amor, acho que me irei reformar».]

Até final, foi possível escutar a pura balada eighties que é 'Your Latest Trick', mais uma do repertório Dire Straits, a soturna 'Silvertown Blues' a dar lugar à gloriosa 'Telegraph Road' (com dezenas de pessoas a levantarem-se das suas cadeiras e a correrem para junto do palco), e um encore com o clássico 'Money For Nothing', já com meia casa a dançar e a assistir a um solo de percussão como ponto último de uma carreira que foi explosiva. 'Going Home', tema que escreveu para a banda-sonora de “Local Hero”, filme escocês de 1983, constituiu o (irreversível?) adeus de Knopfler ao público português, que voltou para sua casa duas horas de concerto depois e sem ter ouvido as outras todas, como 'Sultans of Swing'. Mas a um mestre não podemos pedir nada. A não ser aprender com ele.