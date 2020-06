Num comunicado hoje divulgado, a promotora Música no Coração revela “o novo cabeça de cartaz e os primeiros artistas nacionais a juntarem-se ao ‘line up': Martin Garrix e Karetus” da 13.ª edição do evento.

A 13.ª edição da Galp Beach Party deveria decorrer na sexta-feira e no sábado, mas foi adiada um ano devido à pandemia da covid-19.

A promotora garante que, além dos dois nomes hoje confirmados, continua “a trabalhar para manter os nomes anunciados anteriormente, assim como grandes novidades”.

O cartaz para este ano incluía, entre outros, o DJ e produtor holandês Armin Van Buuren.

Os bilhetes adquiridos para este ano são válidos para as novas datas, não sendo necessária troca ou emissão de novo bilhete. Além disso, estão já à venda bilhetes de um dia e passes de dois dias.