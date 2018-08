O cantor angolano Matias Damásio apresenta-se pela primeira vez, em 24 de novembro, no palco da Altice Arena, em Lisboa, num concerto em que reunirá os maiores êxitos da carreira, anunciou hoje a produtora.

O concerto do cantor, nascido em Benguela em 1982, contará com a presença de alguns amigos dos seus, cujos nomes serão revelados em breve, acrescenta um comunicado da Everything is New.

Ao longo de duas horas, Matias Damásio apresentará ao vivo algumas das canções que o tornaram conhecido do público, temas do último trabalho discográfico, “Juro por tudo”, bem como composições do novo álbum que conta editar no último trimestre deste ano.

Voz conhecida da kizomba, Matias Damásio atuou nos coliseus de Lisboa e Porto, no ano passado.