A revelação foi feita pelo próprio McConaughey ao podcast "The Balanced Voice" na última quarta-feira à anfitriã Rania Mankarious. O intento é real, estando o ator já a estudar a situação.

"Penso que tenho algumas coisas para ensinar e partilhar. Qual é o meu papel? Qual é a categoria do próximo capítulo da minha vida em que me vou meter?", explicou, citado pelo The Guardian.

Se McConaughey, de 51 anos, avançar efetivamente com uma campanha para o cargo terá pela frente Greg Abbott, um republicano que, segundo a publicação britânica, está pronto para ser reeleito. (Abbott também foi recentemente notícia por decretar o fim da obrigatoriedade de uso de máscaras no Texas, algo que Joe Biden classificou como sendo um "raciocínio Neanderthal".)

Esta não é a primeira vez que o ator, que foi galardoado com um Óscar da Academia pelo papel de Dallas Buyers Club (2013), belisca a ideia de concorrer ao cargo de Governador do Texas. Em 2020, quando questionado pelo locutor de rádio (conservador) Hugh Hewitt se consideraria avançar com uma candidatura, respondeu que decisão "caberia mais às pessoas" do que a ele. Depois, deu conta que a política é na verdade um "negócio falido" e que a possibilidade só lhe iria despertar mais interesse quando "redefinisse o seu propósito". Agora, parece que voltou a pensar no assunto.

De acordo com o The Guardian, a filiação política de McConaughey é por agora desconhecida. Portanto, à questão "republicano ou democrata?", não é possível responder de forma concreta. Todavia, pese embora tal facto, os seus comentários passados sobre temas como armas, máscaras ou a redução do financiamento das forças policiais podem ajudar a criar alguma clareza.

Em outubro último, no popular podcast de Joe Rogan, expressou que alguns liberais de Hollywood foram demasiado longe, por exemplo, na religião.

"Algumas pessoas na nossa indústria, não todas, há algumas que vão para a esquerda, a esquerda intolerante que é tão condescendente e paternalista para os 50% do mundo que precisam da empatia que os liberais tem. Para se legitimarem dizem que são crentes e isso é tão arrogante, e de certa forma, para mim, hipócrita", disse.

Quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de reduzir os fundos da polícia, McConaughey respondeu de forma cuidadosa, explicando como tentaria melhorar as relações entre as autoridades e a comunidade. "A comunidade e a polícia precisam de se sentar e falar. Aqui está o que é injusto. Aqui está aquilo que eu sinto que é injusto enquanto homem negro ou uma pessoa de cor ou qualquer que seja a situação. Aqui está o meu problema com a minha relação convosco enquanto polícias", alongou.

Já sobre a "epidemia" de violência com armas de fogo vivida nos Estados Unidos em 2018, assumiu uma posição diferente dos seus colegas mais progressistas, de acordo com o The Guardian. McConaughey manifestou uma preocupação de que a Marcha pelas Nossas Vidas, organizada após o tiroteio na escola secundária de Parkland pudesse ser "sequestrada" por algum movimento anti-armas, dizendo que a marcha era pela "posse legítima, justa e responsável de armas, mas contra carabinas, contra carregadores de armas ilimitados e para se seguir as regras estipuladas".

No início da pandemia, McConaughey numa entrevista lamentou o quanto se estava a politizar o uso de máscaras — por ambos os lados do espetro, democratas e republicanos. "Tornou-se evidente que não havia nenhum plano", frisou.

Na mesma entrevista, abordou a possível mensagem de uma hipotética campanha pautada pela moderação. "Encontra-te comigo no meio — desafio-te". A mensagem segue a mesma filosofia da sua autobiografia, "GreenLights", publicada em 2020. "Ao enfrentar qualquer crise, descobri que um bom plano passa por primeiro reconhecer o problema, depois estabilizar a situação, organizar a resposta, depois responder".

O The Guardian frisa ainda que, independentemente da sua filiação política, o amor de McConaughey pelo estado do Texas é evidente nos seus muitos projetos filantrópicos realizados através da sua fundação, a Just Keep Livin' Organization. Em 2014, recebeu uma estrela no Passeio da Fama.