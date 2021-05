Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital adianta que, "na presente data, a sociedade participada TVI" e a CNN (grupo Turner Broadcasting System Europe) "celebraram um memorando de entendimento para um acordo de licenciamento que prevê a criação da CNN Portugal".

De acordo com a nota, "o canal será programado e operado pela Media Capital sob licença da CNN, a qual também fornecerá formação, consultoria e acesso a conteúdo de todo o portfólio da CNN".

Sem revelar mais detalhes, a Media Capital diz que dará mais informações "após a fase de discussão com as autoridades reguladoras e a conclusão do processo de implementação deste novo projeto, cumprindo os trâmites legais e regulamentares".

A novidade, transmitida também em noticiário pela TVI24, deverá significar uma restruturação deste canal até ao final do ano, conforme comunicado pelo mesmo.

O grupo considera ainda que a celebração do acordo representa "um novo capítulo na história da televisão em Portugal, uma vez que se trata de uma parceria com uma das mais inovadoras, influentes e prestigiadas cadeias de televisão a nível mundial".

A Media Capital — que detém os canais TVI, assim como as rádios Comercial e M80, entre outras — fechou o ano de 2020 com prejuízos de 11,1 milhões de euros, uma redução face ao ano de 2019, em que as perdas foram de 54,7 milhões de euros.