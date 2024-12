“Utilizei o que se poderá chamar a minha inteligência natural para escrever as mais de 1.000 páginas das minhas memórias. Achei que, para as ler para este novo ‘podcast’, já podia e devia contar com uma ajuda da Inteligência Artificial”, afirma o fundador do Expresso e da SIC sobre este novo projeto.

“Foi um desafio que aceitei prontamente, sou um apaixonado pelas novas tecnologias, por aprender coisas novas, mesmo com a minha simpática idade de 87 anos” e “abracei com entusiasmo esta proposta e tenho orgulho em que o Expresso e o grupo Impresa sejam pioneiros num projeto inovador, baseado em inteligência artificial”, remata Francisco Pinto Balsemão.

Lançado em 2021 pela Porto Editora, o livro de ‘Memórias’ de Francisco Pinto Balsemão vendeu mais de 17.000 exemplares.

Agora, avançou no tempo e confiou a clonagem da sua voz à agência de inovação Instinct para contar a história da sua vida na primeira pessoa, recorrendo à IA.

Pinto Balsemão gravou com a sua própria voz a leitura de algumas páginas da sua obra e, depois, a Instinct aproveitou essa gravação e gerou a sua voz para a leitura da totalidade das 1.000 páginas do livro.

Agora o conteúdo será transformado num ‘podcast’ com a chancela do Expresso e apoio da Porto Editora, composto por 24 episódios, com uma periodicidade semanal. O título de cada capítulo será lido pela voz da jornalista Clara de Sousa também clonada por IA.

O podcast ‘Memórias de Francisco Pinto Balsemão’ vai estar disponível a partir de janeiro e “será o primeiro livro em Portugal, e provavelmente no mundo, com a voz do próprio autor clonada por IA”, de acordo com informação do projeto.

O processo total durou quatro meses.

Este é o terceiro ‘podcast’ de Francisco Pinto Balsemão no Expresso, sendo que a sua estreia aconteceu em 2023, com ‘Deixar o Mundo Melhor’. Seguiu-se em 2024 ‘IA — A próxima vaga’.