Quinta-feira, 18 de fevereiro

O outro lado do Oceanário

O Oceanário de Lisboa abre as portas, ou melhor, os aquários, para que possa descobrir mais sobre o cuidado e bem-estar dos animais, a partir de casa. Em quatro visitas online diferentes pode descobrir os bastidores e ficar a saber mais sobre a alimentação de raias e tubarões ou almoçar com as lontras. É ainda possível saber mais sobre reprodução de pinguins ou sobre os cuidados diários das Florestas Submersas, o maior nature aquarium do mundo.

Quando: Até 31 de março

Quanto: Bilhetes a 20€

Sexta-feira, 19 de fevereiro

No streaming:

“Tudo Pelo Vosso Bem”: Marla Grayson (Rosamund Pike) é nomeada pelo tribunal para tutelar dezenas de idosos de cujos bens se acaba por apropriar indevidamente através de meios duvidosos, mas legais. Um esquema bem montado que Marla aplica com a ajuda da sua parceira de negócios e amante, Fran (Eiza González), e que se prepara para repetir com uma nova cliente: a abastada e solitária Jennifer Peterson (Dianne Wiest). Mas quando a vítima revela um segredo tão sombrio quanto o dela e ligações a um volátil criminoso (Peter Dinklage), Marla é obrigada a mostrar o que vale num jogo que nada tem de justo, nem limpo. Pode ver este thriller realizado por J Blakeson, diretor de “A 5º Vaga”, na Netflix.

“As Aventuras de Flora e Ulisses”: Uma jovem de 10 anos, fã de bandas desenhadas e cartoons, cujos pais se separaram recentemente, resgata um esquilo a quem dá o nome de Ulisses (voz de John Kassir). Flora fica espantada ao descobrir que ele tem super-poderes que os levam numa aventura cheia de divertidas complicações que acabam por mudar a vida de Flora (Matilda Lawler) e a forma como a encara. Com a participação de Alyson Hannigan e Ben Schwartz, estreia na Disney+.

Cartas Portuguesas, de João Guilherme Ripper

A soprano Carla Caramujo e o Coro e Orquestra Gulbenkian interpretam Cartas Portuguesas de João Guilherme Ripper, uma co-encomenda da Fundação Gulbenkian. Um monodrama intenso encenado por Jorge Takla, sob a direção do maestro Hannu Lintu, cuja transmissão é agora disponibilizada ao público graças à parceria entre a RTP e a Fundação Gulbenkian. Pode assistir aqui.

Quando: 19 de fevereiro, às 19h00

créditos: Lusa

Sábado, 20 de fevereiro

Concerto online Voice’n’Combo

No jazz, uma identidade musical que encontra terreno fértil em Nova Orleães, ressoa o lamento e o protesto contra a opressão, a luta pelos direitos civis, uma mensagem de esperança e a afirmação perante as adversidades numa mistura explosiva de ritmos africanos e de elementos melódicos, harmónicos e formais da tradição europeia.

Neste concerto vai acompanhar um pequeno percurso pela história do jazz, evidenciando as diferenças entre épocas, valorizando as suas especificidades, revelando as permutas e influências que estas estabeleceram entre si.

Quando: 20 de fevereiro, às 20h30

Quanto: Bilhetes a 5€

Exposição "Subconsciente"

Valentim Quaresma, um dos designers portugueses mais conceituados, tem no upcycling a sua maior referência e com os materiais mais banais, sejam colchetes, molas, baterias ou desperdícios, o autor cria beleza.

Através de uma visita virtual guiada pelo próprio autor, conheça a exposição mais recente de Valentim Quaresma baseada na sustentabilidade dos materiais. Para ver aqui.

Quando: 20 de fevereiro, às 15h30

créditos: Facebook | Ensemble Palhetas Duplas

Domingo, 21 de fevereiro

Concerto online Ensemble Palhetas Duplas

O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luís Vieira, é um conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários festivais, um pouco por todo o país e também em Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros convidados.

No CCB, apresentaram-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um programa que parte da Música para os Reais Fogos de Artifício, de Händel, e abrange ainda obras de Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell​ e Carlos Seixas.

Quando: 21 de fevereiro, às 17h00

Quanto: Bilhetes a 5€

créditos: Black Stars

Segunda-feira, 22 de fevereiro

Estreias

"Framing Britney Spears": um documentário que resulta de um trabalho de investigação do jornal norte-americano The New York Times, focado na trajetória da cantora norte-americana, incluindo os momentos de maior popularidade e os acontecimentos que levaram a que a sua vida passasse a ser controlada pelo pai. Fala também sobre o papel da imprensa e de outras celebridades do início dos anos 2000 no colapso mental de Britney Spears. Estreia em Portugal nesta segunda-feira, no canal de televisão Odisseia, às 22h00.

Black Stars

A peça de teatro começou por ser estreada em Milão, no âmbito de um festival internacional, que mereceu da parte do júri uma menção honrosa.

O espetáculo dirigido por Carlos J. Pessoa trata, grosso modo, de estrelas negras, de atrizes e atores em busca de um reconhecimento, de um estrelato, de um futuro que, sabem, não ser risonho. Contudo, esse futuro não os desencoraja a, como refere o programa, “se exercitarem num jogo teatral, que lhes devolva dignidade, alguma lucidez, e a convicção, porventura patética, de terem sido verdadeiros, os seus esforços e as suas vidas”.

Para ver no RTP Palco.

Quando: Até 21 de março

créditos: FOX

Terça-feira, 23 de fevereiro

Sinfonia n.º 9 de Chostakovitch - Orquestra Gulbenkian

O maestro Lorenzo Viotti dirige a Orquestra Gulbenkian a interpretar a Sinfonia n.º 9 de Chostakovitch, uma obra inspirada no Classicismo Vienense, mas à qual o compositor russo decidiu dar uma outra expressão. Para assistir aqui.

Quando: 23 de fevereiro, às 19h00

Star chega ao Disney Plus

Há novos programas que até agora não estavam em nenhum serviço de streaming em Portugal a chegarem à Disney Plus. Trata-se do “Star” uma nova extensão à plataforma de streaming da Disney, que engloba conteúdos da Disney Television Studios, Hulu, FX, 20th Century FOX, entre outros.

Poderá ver séries como Anatomia de Grey, Donas de Casa Desesperadas, Prison Break ou Uma Família Muito Moderna e filmes como Deadpool, The Grand Budapest Hotel, Titanic e Die Hard. Por enquanto estes são todos os títulos com que pode contar a partir desta terça-feira, mas a lista vai sendo atualizada semanalmente.

Quarta-feira, 24 de fevereiro

Orquestra de 100 Flautas, 100 Saxofones e 100 Clarinetes

Num concerto dado no Dia Mundial da Música (1 de outubro) e dirigido por Pedro Neves, houve espaço para centenas de instrumentos. Mais especificamente, 100 flautas, 100 saxofones e 100 clarinetes.

Agora, pode assistir ao concerto no Facebook e Youtube da Casa da Música nesta quarta-feira.

Quando: 24 de fevereiro, às 21h00