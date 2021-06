A entidade organizadora do NOS Alive, a Everything is New, anunciou hoje as primeiras confirmações para a edição de 2022, que irá ocorrer depois de dois sucessivos adiamentos devido à pandemia da covid-19.

Uma das novidades é a presença dos Metallica. A veterana banda de metal de São Francisco não tinha figurado nos cartazes para as edições de 2020 e 2021, entretanto adiadas, mas terá agora regresso marcado a Portugal para o dia 8 de julho. No mesmo dia, contará com a companhia dos ingleses Royal Blood e Tom Misch, assim como de Hobo Johnson and the Lovemakers.

Outra das surpresas é o regresso de Imagine Dragons, confirmados para o dia 9 de julho. A banda de pop rock figura no dia mais preenchido do festival até agora: Da Weasel e Faith No More, que já tinham sido escolhidas para o cartaz de 2020, voltam a ter presença marcada.

No dia 9 dá-se também a estreia de Phoebe Bridgers em Portugal, sendo que a cantautora norte-americana vem também acompanhada dos Caribou, dos Parcels e de Manel Cruz.

Para os outros dias do festival, a 7 de julho sobem aos palcos Dino D’Santiago, Seasick Steve e Inhaler, ao passo que para dia 6, a única confirmação até à data é a de Parov Stelar.