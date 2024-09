Além do regresso à Super Bock Arena, no Porto, a 30 de outubro de 2025, acontece também a estreia em nome próprio na maior sala de espetáculos do país, MEO Arena, em Lisboa, a 1 de novembro do mesmo ano.

Reconhecido como um dos mais notáveis compositores, guitarrista e intérpretes da música portuguesa, Miguel já soma várias conquistas ao longo de duas décadas, desde Os Azeitonas à carreira a solo, aos Ujos e tantos outros.

Os últimos anos têm sido de muitos lançamentos, seja a solo, com banda, em duo, ou em qualquer outro formato.

"Não tem volta: é mesmo uma carreira. Um trilho, um carreiro, um caminho, um pé à frente do outro, uma profissão, um curso, um percurso por onde se vai empurrando o arado sem saber se, nem como, nem onde se há de chegar. É uma carreira que se faz a correr, por isso é que se diz que passa a correr. E sim, passa a correr, tem passado a correr, foram vinte anos de carreira que passaram a correr. E uma pessoa celebra também a correr porque o arado não pára, e já não sabemos se somos nós que o empurramos ou se é ele que nos puxa por aí fora, pela carreira", diz o próprio artista em comunicado.

Ao longo dos vinte anos de carreira Miguel Araújo lançou diversos trabalhos, que marcaram a música nacional, como os álbuns "Giesta", "Peixe Azul", "As Canções da Esperança" e "Chá Lá Lá" e inúmeros singles de sucesso e colaborações. Nos últimos anos, realizou 49 concertos nos Coliseus, dos vários projetos que foi integrando (Azeitonas, Desconcerto, Ujos e em nome próprio) e agora regressa com a sua quinquagésima atuação em Coliseus no dia 26 de outubro deste ano, no Coliseu do Porto Ageas, já esgotado.

Com o projeto Ujos bateu todos os recordes de venda de bilhetes de projetos nacionais. Há oito anos com 28 concertos esgotados nos Coliseus de Lisboa e do Porto e no ano passado com a mais bem sucedida digressão dos "Ujos", com dez concertos esgotados na MEO Arena, Super Bock Arena e Coliseu Micaelense.

Ainda este ano regressou com nova temporada da "Casca de Noz", mais uma vez esgotada, e juntou-se aos Os Quatro e Meia para a maior enchente de sempre do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Em 2025 Miguel Araújo celebra as duas décadas de carreira com os fãs, com os amigos, e com todos o que quiserem festejar, com dois concertos que passará por todos estes anos da sua música.

Os bilhetes para estes concertos já se encontram disponíveis em todos os pontos de venda oficiais e podem ser adquiridos aqui.