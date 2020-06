O exemplo de Miguel Carvalho, que assume ter chegado tarde ao fado de Amália — descobriu-a pelo disco de Rão Kyao, o “Fado Bailado” (1983) — é espelho da história e da narrativa, como conta, que se construiu em torno da pessoa e da artista.

“Amália: Ditadura e Revolução, a História Secreta” é "uma biografia política de uma pessoa que afirmou toda a vida que não ligava à política", "o que é no mínimo irónico", salienta o autor.

A obra revela, em nove capítulos, documentos oficiais, designadamente um registo dos serviços centrais da PIDE com o pedido de bilhete de identidade de Amália Rodrigues, de 1957, e um relatório de 1939 que incluía o nome da fadista na denominada "Organização Comunista no Fado". Entre os registos inéditos está também uma carta do arquivo do antigo líder da ditadura, o ex-presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar, que Amália Rodrigues lhe escreveu dias antes da inauguração da atual ponte 25 de Abril, em 1966.

"Acho que a Amália precisava desta biografia, tendo em conta aquilo que ela foi como artista e a forma como redimensionou e foi a voz deste país no mundo. Era importante analisar o seu percurso à luz da ditadura e da democracia", explica.

Nesse percurso, Miguel Carvalho encontrou "uma mulher espantosa, contraditória, imperfeita, que estava debaixo de uma série de camadas que lhe puseram e que ela também cultivou". "E uma mulher que foi namorada e utilizada pelo regime — como também o foi pela democracia, é bom dizê-lo —, mas que ao mesmo tempo não falhava quando lhe pediam ajuda para os presos políticos ou quando era chamada para contribuir para à resistência à própria ditadura".

Nos capítulos da história que agora deixa de ser secreta, é contado como Amália deu contributos para o MUD Juvenil (Movimento de Unidade Democrática, controlado pelo PCP), pagou viagens a jovens comunistas a Varsóvia e entregava dinheiro ao seu cabeleireiro (Manuel Augusto Brito) para os presos políticos.

"Há quem diga que isto foi uma forma de estar bem com Deus e com o Diabo", conta o jornalista, acrescentando depois que tal é "tremendamente injusto, ainda que aqui ou ali possa ter sido verdade".

Sobre o pós-revolução, Miguel Carvalho diz que a "democracia demorou a perceber que não podia deitar Amália para o caixote do lixo do fascismo". "Foi um processo turbulento, que descrevo com a profundidade possível, mas que acabou por resultar naquela união nacional que hoje temos em relação a ela", explica.

Foi acusada de ser "a Princesa da PIDE", de se ajoelhar à ditadura, recebeu o título de cantora do regime e foi proclamado que o fado estava morto e que Amália morria com ele. "Tudo isso foi dito, foi dito em voz alta, e escrito. Muitas vezes e por gente bem pensante. E ela enfrentou todos estes ataques, sendo uma das primeiras vítimas de fake news, e sobreviveu. Foi ela que resgatou a sua importância, a sua qualidade artística, a sua dimensão e que obrigou, ainda que tarde, o país e as instituições a reconhecerem de facto que Amália seria sempre o que foi, independentemente dos regimes".

Mas nem tudo são águas passadas e se o autor tinha dúvidas "da necessidade do livro", o que se passou o ano passado, numa cidade no sul do Luxemburgo com forte influência da emigração portuguesa, é "prova de que nem tudo está resolvido". "O nome dela foi proposto para uma rua e a controvérsia que se gerou foi de tal ordem que essa ideia foi abandonada e o nome dado a outra pessoa. Os argumentos foram de que a rua não podia ter o nome da Amália porque ela tinha sido cúmplice do antigo regime, havia questões que estavam muito presentes".

Com um olhar jornalístico, entre o regime e a resistência, cruzando as histórias de quem teve oportunidade e o privilégio de conviver com a fadista, Miguel Carvalho quis mostrar que Amália não perde o seu "lado divino" mesmo quando resistimos à tentação de "colocá-la acima da espécie humana". "Por muito que ela tenha tido uma voz dos deuses", salienta.