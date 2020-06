Como a “Rainha do Fado”, a quem chamaram cantora do regime, se relacionou com a ditadura, financiou a resistência a

Salazar e sobreviveu às acusações do pós- revolução. "Amália, Ditadura e Revolução, a História Secreta", de Miguel Carvalho, revela documentos oficiais, designadamente um registo dos serviços centrais da PIDE com o pedido de bilhete de identidade de Amália Rodrigues, de 1957, e um relatório de 1939 que incluía o nome da fadista na denominada "Organização Comunista no Fado".

É ainda revelada uma carta do arquivo de Oliveira Salazar, “até hoje inédita”, que Amália Rodrigues lhe escreveu dias antes da inauguração da atual ponte 25 de Abril, em 1966, e na qual, escreve o jornalista Miguel Carvalho, a artista "se derrete de orgulho pátrio e elogios ao destinatário".

Cruzando depoimentos recolhidos para esta investigação, factos históricos, depoimentos de arquivo, recortes de imprensa e várias entrevistas de Amália Rodrigues, a investigação junta pontas soltas sobre as relações políticas e privadas da fadista

Com um olhar jornalístico, entre o regime e a resistência, cruzando as histórias de quem teve oportunidade e o privilégio de conviver com a fadista, Miguel Carvalho quis mostrar que Amália não perde o seu "lado divino" mesmo quando resistimos à tentação de "colocá-la acima da espécie humana". "Por muito que ela tenha tido uma voz dos deuses", salienta em conversa com o SAPO24.

O livro é publicado a cerca de um mês da passagem de cem anos sobre a data de nascimento de Amália Rodrigues.

INTRODUÇÃO

Como Amália me aconteceu

E La Nave Va (1983), desconcertante filme de Fellini cuja ação decorre a bordo de um luxuoso navio, é o relato de uma viagem destinada a dispersar as cinzas da “maior cantora de todos os tempos” à volta da ilha onde nasceu.

Durante a navegação, cada passageiro reclama a posse da verdade definitiva sobre a vida da extinta “voz dos deuses”.

Juram conhecê-la melhor do que todos os outros, alardeiam intimidade, detalham e retalham-lhe a existência e a carreira.

Uns desesperaram a tentar compreendê-la. Outros presumiram tê-la desvendado.

E, no entanto, “para além do mito da cantora”, havia nela, segundo uma personagem, uma menina muito sensível e sozinha. “Quantas definições, quantas palavras, quantas histórias escreveram sobre ti. Mas nunca disseram quem realmente eras.”

Quem foi realmente Amália Rodrigues?

A ideia de escrever sobre ela acompanhava-me desde a sua morte.

Amadureceu nesses dias de elogios fúnebres e pelos anos fora, à boleia da polifonia de testemunhos e umas quantas revelações, a fazer lembrar o ambiente vivido no navio de Fellini. “Todos temos Amália na voz”, cantara António Variações, com propriedade. E todos pareciam reivindicá-la.

Eu, que chegara ao canto daquela mulher aí pelos meus 14 anos, através do saxofone de Rão Kyao (Fado Bailado), senti-me, com o tempo, fascinado pela “estranha forma de vida” que se escondia atrás do palco, das luzes e dos holofotes, à margem dos enredos do voyeurismo e dos sentimentos de posse em torno da figura pública.

A Amália que me interessava era a da mulher e das circunstâncias políticas que viveu.

A história de como atravessara dois regimes e vencera invejas artísticas e preconceitos ideológicos até ao final da vida e para lá do século que foi o seu.

A ditadura namorou-a, exportou-a, e Amália, verdade seja dita, não se fez rogada. Mas ela guardava também os segredos das existências incertas e vacilantes. Por isso, soube iludir vigilâncias e amarras, acudindo a opositores e resistentes ao regime, financiando famílias de presos políticos e cantando versos de autores proibidos, resgatando-os do silêncio e da perseguição.

A democracia, sobretudo após a revolução de 25 de abril de 1974, não lhe foi meiga. “Eu simbolizava a noite e o Zeca Afonso o dia”, disse ela, amargurada, recordando esses tempos de libertação coletiva para um povo, mas de martírio para os seus dias, acusada de colaboração com a polícia política e vassalagens ao regime deposto.

Amália Rodrigues sobreviveu a silenciamentos, calúnias e ataques, e até mesmo à sua morte antecipada – e do próprio fado –, tantas vezes proclamada.

Embora pouco estudada pela academia, muito se escreveu sobre o percurso artístico da voz inalcançável de Portugal no Mundo, elogiada por nomes tão diversos como Jorge Luis Borges, Gonzalo Torrente Ballester, Nélida Piñon, Leonard Cohen, Édith Piaf ou Caetano Veloso. Sozinha, encarnava as vozes de todos os povos. Era, na visão poética de José Carlos de Vasconcelos, “uma fantástica criatura de música e palavras, que voava amarrada ao nosso chão e ao nosso destino”.

No meu caso, sempre me seduziu a figura de Amália Rodrigues para além da carreira artística e das molduras onde tantas vezes a encaixaram.

Mesmo não tendo ela uma biografia política – era, no princípio e no fim, uma artista superlativa –, creio que Amália “reclamava” há muito um olhar, neste caso jornalístico, sobre o seu percurso à luz do Estado Novo, da revolução e da construção democrática, até por todas as clandestinidades e histórias marginais esquecidas e ignoradas em função da construção do mito.

Amália Rodrigues transcende-nos.