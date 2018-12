“Inter-Missão” surge depois de “uma fase um bocado atribulada” da vida do rapper de Lisboa, a seguir a “um pico de sucesso”. “A história da banda desenhada [BD] e do disco começa nesse momento, que foi um pico de alegria na minha vida, um dos melhores dias da minha vida [um concerto no festival Super Bock Super Rock em 2016]”, recordou.

Pouco depois disso, chegou ao “fim uma relação muito longa” e, mais tarde, Mike El Nite teve “um acidente de bicicleta aparatoso”. Acontecimentos que provocaram “um momento de alguma crise existencial e artística, crise de expectativas em relação ao sucesso, o que deveria ou não fazer”.

“Tive algumas coisas menos boas que aconteceram na minha vida e, desses eventos, saíram algumas músicas, mas não havia uma ideia de disco”, recordou. Aliás, a ideia de Mike El Nite “até era ter feito outro projeto, que seria uma sequela de ‘O Justiceiro’ [álbum de estreia, editado em 2016]”.

“Mas este disco e esta BD puseram-se no caminho quase como uma história que quebra a linha de tempo entre os álbuns, e que nos leva para um universo alternativo em que eu estou a ter uma alternativa paralela, uma ‘side quest’ digamos assim”, afirmou.

A BD atravessou-se no caminho do rapper quando conheceu o argumentista de BD Miguel Peres. “[O Miguel] enviou-me um exemplar de uma BD dele com uma dedicatória a dizer que gostava muito do meu trabalho e que eu o inspirava. Começámos a falar em colaborar e de repente algumas músicas que eu tinha tornaram-se um ponto de partida para o disco e o disco tornou-se uma coisa que acompanha a BD e a BD uma coisa que acompanha o disco”, resumiu.

Mike El Nite partilhou com Miguel Peres a história que queria contar, o argumentista alinhavou um texto “e reuniu uma equipa de pessoal muito talentoso para desenhar [Marcus Aquino], pintar [Joana Oliveira] e legendar [Ivan Rego]”. “Depois fomos adaptando a história à medida que íamos trabalhando”, recordou.