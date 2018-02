Os brasileiros Boogarins e os portugueses Bruno Pernadas e Luís Severo são três dos nomes que integram o cartaz da convenção e festival MIL - Lisbon International Music Network, que decorrerá em abril em Lisboa.

De 04 a 06 de abril, o MIL voltará a ser um "ponto de encontro de agentes profissionais de todo o mundo", em torno da promoção e da edição de música, com particular destaque para a que se faz nos países de língua portuguesa.

Entre as primeiras confirmações estão mais de duas dezenas de nomes, como Boogarins, Best Youth, Bruno Pernadas, Diron Animal, Fugly, Iguana Garcia, Keep Razors Sharp, a cantora brasileira LaBaq, Luís Severo, Mighty Sands e Whales.

A eles juntam-se ainda os franceses Chapelier Le Fou, os espanhóis Candeleros, os italianos Black Snake Moan e o belga Temé Tan.

No MIL haverá ainda encontros e masterclasses sobre temas como a digitalização da música, a neutralidade da Internet e a relevância da crítica musical.