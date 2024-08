Em comunicado enviado às redações, a VianaFestas, entidade que organiza a romaria, indica que “760 mordomas são oriundas do concelho de Viana do Castelo e, as restantes de várias cidades de Portugal, de França, Estados Unidos da América, Suíça, Andorra, Luxemburgo, México, Brasil, Canadá e Países Baixos, sendo que a participante mais nova tem 14 anos e a mais velha 84”.

“São números extraordinários e que não param de crescer todos os anos, tornando este desfile em algo ainda mais único”, afirma o presidente VianaFestas e vereador da Cultura na Câmara de Viana do Castelo, Manuel Vitorino citado na nota.

As mordomas vão desfilar “perante dezenas de milhares de pessoas” que habitualmente assistem a este número da Romaria d’Agonia “enchendo por completo as principais ruas da cidade para apreciar aquela que também é conhecida como a maior montra de ouro, espontânea, ao ar livre, do mundo”.

As inscrições para o Desfile da Mordomia decorreram de 5 a 31 de julho, novamente através do formulário disponibilizado na página da oficial da Romaria d’Agonia, disponibilizando inicialmente 900 vagas. No dia 2 de agosto foram disponibilizadas mais 100 vagas, totalmente preenchidas em apenas de 15 minutos.

“O volume de inscrições foi tal que acabamos por abrir mais 100 inscrições, face às que foram submetidas o ano passado. Estas foram devidamente analisadas e validadas, sendo uma das nossas preocupações as condições de organização nos jardins do antigo Governo Civil, mas também a segurança de todas. Por estes motivos não é possível aceitar um número ilimitado de inscrições”, explica a Manuel Vitorino.

Face ao número de participantes, a organização vai “readaptar o espaço onde vão ser acolhidas as mordomas, criando mais postos de leitura do ‘QR code’ e contando com a presença de mais colaboradores para garantir mais espaços de sombra nos jardins do antigo Governo Civil, o local de concentração das mulheres para a saída do desfile”.

Este ano, os trajes à Vianesa da Ribeira Lima (vermelho) e de Terras de Geraz, bem como o de Mordoma preto com colete e palmito, representam o maior número de inscrições para o Desfile da Mordomia.

Este ano, a Romaria d’Agonia vai voltar a festejar-se durante nove dias, entre os dias 14 e 22, formato testado em 2023 e que resultou, segundo a organização, numa “maior afluência” de pessoas a Viana do Castelo.

Durante aquele período terão passado pela capital do Alto Minho mais de 1,1 milhões de pessoas.

O número foi revelado pela Câmara de Viana do Castelo com base “num estudo realizado durante todos os dias da romaria, através de um questionário para avaliação da satisfação do evento”.