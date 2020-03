Esta edição arranca nos Paços do Concelho, pelas 17:00, com as ‘Fast Talks’, um debate no qual serão apresentados casos de sucesso de marcas de moda com impacto positivo nas pessoas e no planeta.

As oradoras convidadas são Diana Verde Nieto, cofundadora e diretora executiva da Positive Luxury, “empresa responsável pela Butterfly Mark, um selo de confiança concedido às marcas de luxo que se comprometem a ter um impacto positivo nas pessoas e no planeta”, Jeanne de Kroon, fundadora da marca ZAZI, “focada na sustentabilidade e na independência económica e social das mulheres”, e Lisa Lang, consultora de moda, tecnologia e empreendedorismo da Comissão Europeia e mentora principal do curso de Moda Digital na escola italiana Polimoda.

Para o mesmo local, às 21:00, está marcada a apresentação das coleções dos 15 ‘designers’ europeus do projeto United Fashion.

Nesta estação, cabe a Lisboa a tarefa de acolher o projeto criado em 2017 por sete organizações de moda europeias e que, como explicou à Lusa a diretora da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, “tem como objetivo a promoção da criatividade, da inovação e do empreendedorismo dos designers de moda europeus, assim como o aumento das suas oportunidades de negócio”.