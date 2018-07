A ModaLisboa está na Semana da Moda de Berlim, a decorrer esta semana, no âmbito de um projeto de intercâmbio entre sete países da União Europeia que levará fora de portas 'designers' que integram o calendário da iniciativa portuguesa.

De acordo com a Associação ModaLisboa, num comunicado hoje divulgado, no âmbito do United Fashion EU, “um projeto de intercâmbio entre sete países da União Europeia e os seus especialistas em moda”, “nove marcas selecionadas da Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Letónia e Eslovénia foram convidadas para expor na Premium Exhibition, no United Fashion TradeFair Showroom, que se realiza durante a Berlin Fashion Week, de 03 a 05 de julho de 2018″.

A ModaLisboa escolheu Patrick de Pádua “para estar presente no ‘showroom’ e em simultâneo participar em vários ‘workshops’ e conferências”.

Na coleção que leva a Berlim, para a primavera/verão de 2019, “o ‘designer’ apresenta a linha de calçado desenvolvida em parceria com a marca Ambitious”, que apresentará na 51.ª edição da ModaLisboa, que decorre de 11 a 14 de outubro.

Segundo a ModaLisboa, até 2021, “designers dos países que integram o projeto United Fashion EU serão convidados a apresentar o seu trabalho em Riga (outubro de 2018), Skopje (março de 2019), Lille (setembro de 2019), Lisboa (março de 2020), Antuérpia (novembro de 2020), Bruxelas (março de 2021) e Londres (junho de 2021)”.

“Este projeto dará a alguns dos designers que integram o calendário da ModaLisboa – Lisboa Fashion Week a oportunidade de mostrar o seu trabalho em sete países diferentes”, sublinha a associação.

Patrick de Pádua, nascido em 1988 no Liechtenstein e a residir em Portugal desde 2000, estreou-se em março de 2014 na ModaLisboa, no âmbito do Sangue Novo, destinado a jovens finalistas de cursos de Design de Moda ou que estejam a iniciar a sua marca.

A partir de outubro de 2016 passou a apresentar as coleções em desfile individual na semana da moda de Lisboa. No final do ano passado abriu a primeira loja, na zona da Alameda, em Lisboa.

O projeto United Fashion é um programa apoiado pelo programa Europa Criativa da União Europeia, que tem como parceiros, além da ModaLisboa, Baltic Fashion Federation (Letónia), Fashion Council Germany (Alemanha), Fashion Week Skopje (Macedónia), Flanders DC (Bélgica), MAD Brussels (Bélgica), Maisons de Mode Lille-Roubaix (França) e Not Just A Label (Reino Unido).

Os oito parceiros “unem-se para promover a criatividade e a inovação empreendedora e para reforçar as oportunidades profissionais para designers de moda independentes na Europa”.