“Foram anos de itinerância pelas várias Lisboas que cabem dentro da mesma cidade, de experiência e experimentação em espaços e públicos que transportamos, agora, para a base. O centro histórico, criativo e nevrálgico de Lisboa, que é também o lugar onde todos os dias pensamos o que é, e o que pode ser, a Moda nacional”, disse a organização, em comunicado.

Esta edição da ModaLisboa alimenta-se do “ato de partilha e comunhão”, através de uma “carta sazonal, [em que] os melhores produtos da estação chegam em desfiles, exposições, apresentações e performances numa degustação em que a ‘mise en place’ é da ModaLisboa, mas a criatividade é servida pelos designers”.

No dia 5 de outubro, dão-se as “Fast Talks” e é inaugurada a exposição “Workstation New Media”, que se iniciou com uma abertura de candidaturas à comunidade artística virada para uma “prática de interseção entre a Moda e os novos formatos digitais: projetos de Moda digital, 3D, NFT, construção virtual e tridimensional de objetos e avatares, interação humana em espaços digitais como ‘gaming’, realidade aumentada ou realidade virtual”, como se pode ler no ‘site’ do projeto.