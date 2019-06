A pintura vai ser movida “uma centena de passos”, da Sala dos Estados, onde está exposta, para a Galeria Médicis, onde pode passar a ser vista, um dia depois, 17 de julho, e durante alguns meses, explica o museu, citado pela agência France Presse.

A direção do Museu do Louvre “procura manter o fluxo de visitantes, que foram mais de 10 milhões, em 2018, e cumprir as normas de segurança, sem precisar de encerrar o museu ao público”, explica a AFP.

O presidente e diretor do Louvre, Jean-Luc Martinez, disse à agência AFP que esta transferência é “o começo de uma enorme renovação ao interior e ao exterior” do museu.

A "Salle des États" (Sala dos Estados, em tradução livre), composta por obras de artistas italianos, é a mais visitada do museu, sendo a “Mona Lisa” a principal atração de “uma 'vila inteira' de turistas em cada dia”, explicou Jean-Luc Martinez, comparando o número diário de visitantes, com o de habitantes de uma localidade.

As obras expostas nesta sala, que sofreu alterações no início dos anos 2000, foram já retiradas, com exceção da “Mona Lisa” e de “O Casamento de Canã”, do pintor italiano Paolo Veronese, já encaixotado.

A “Mona Lisa” deverá regressar a Sala dos Estados em meados de outubro, após a finalização dos trabalhos de renovação.