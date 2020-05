O que é: Mostra dedicada ao trabalho da artista Yoko Ono, que reúne objetos, obras em papel, instalações, performances, gravações em áudio e filmes, além de materiais de arquivo raramente vistos. A exposição apresenta um panorama da multifacetada produção desta artista pioneira da arte conceptual e da performance e marca a reabertura do Museu de Serralves depois do encerramento provocado pela pandemia.

Quando: Até 15 de novembro

Onde: Museu de Serralves, no Porto, das 10:00 às 18:00

O que é: A RTP 2, no seu espaço infantil Zig Zag exibe os filmes que iriam ser apresentados na edição 2020 do Monstra - Festival de Animação de Lisboa, que decorre de 25 a 31 de maio, este ano, numa edição online. Vão também ser emitidos alguns dos filmes que estiveram presentes em edições anteriores. Um total de 10 horas de animação com uma programação dos 0 aos 14 anos com filmes na sua maioria nunca vistos em televisão.

Quando: 31 de maio

Onde: Na RTP2, das 08:00 às 13:00

Reabertura da Livraria Lello

O que é: As portas da Livraria Lello reabrem dando início à celebração do mês de São João na Lello. Durante todo o mês que celebra o Porto, o mês de junho, a Livraria Lello abre as portas à cidade com entrada gratuita e visitas guiadas e personalizadas. O São João dos Livros far-se-á de visitas acompanhadas gratuitas pelos livreiros do estabelecimento, sendo o programa de entrada livre e condicionada, e que inclui aos sábados o Posfácio das Carmelitas, que traz para o exterior os autores, os livros e suas histórias. Neste sábado, às 11:00, o ator e poeta Rui Spranger vai declamar um poema de Fernando Pessoa à janela. Na rua, os escritores Daniel Maia-Pinto Rodrigues, Sérgio Almeida e Valdemar Cruz vão estar disponíveis para falar sobre livros.

Quando: Ao longo do dia

Onde: Livraria Lello, no Porto

O que é: A Pastelaria Batalha organiza workshops gastronómicos e este fim de semana vai ensinar a fazer pastéis de nata. Este workshop virtual é orientado pelo chef João Batalha, que partilha passo a passo a receita que valeu a este estabelecimento a medalha de prata como Melhor Pastel de Nata de Portugal. A aula tem uma duração entre 1h30 a 2 horas, e cobre todos os passos para fazer pastéis de nata de qualidade profissional. As aulas ocorrem por videochamada em pequenos grupos de até 10 pessoas. O workshop é pago, neste link.

Quando: às 15:00

Onde: Através da plataforma Zoom.

Conversas: Prossegue ciclo de entrevistas “ Conversas com História ”

O que é: Em tempo de recolhimento, o ciclo de entrevistas Conversas com História ganha uma nova vida, digital. Numa parceria entre o CCB e a RTP, o ciclo da historiadora Raquel Varela, estreia num novo formato aos sábados. O primeiro episódio é uma conversa com o humorista Ricardo Araújo Pereira.

Quando: às 16:00

Onde: na RTP PALCO ou no website do CCB

O que é: O IBERANIME, considerado o maior evento português da cultura pop japonesa, que este ano celebra o seu 10.º aniversário, após as medidas de contenção que restringiu eventos de grandes dimensões, escolheu o formato online para transmitir um evento digital, que inclui o Cosplay (hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios da cultura pop japonesa), o Anime (Desenho animado japonês ), o Manga (banda desenhada japonesa), concertos com cantores internacionais, karaoke e concursos.

Quando: Às 17:00

Onde: Vai ser transmitido em direto pelos canais do Youtube e Instagram do evento

Teatro: transmissão online da peça "A Espada do Rei Artur"

O teatromosca, no âmbito da sua programação "QuarentenAntena" disponibiliza a peça “A Espada do Rei Artur” com interpretação de Milene Fialho e Rita Santos. A transmissão é paga.

Quando: Às 17:00. Repete no dia 31 de maio.

Onde: Através da plataforma Zoom disponibilizada no link do evento.

Teatro: transmissão online da peça "Osmarina Pernambuco não consegue esquecer"

O que é: Com texto, encenação e interpretação de Keli Freitas, a peça é apresentada pelo Teatro Nacional D. Maria II,

Quando: a transmissão e às 21:00

Onde: Neste link do Vimeo

Prossegue o ciclo de cinema "As coisas fundadas no silêncio"

O que é: Um ciclo que conjuga várias expressões artísticas e tem previsto um ciclo de cinema que tendo em conta a situação atual, decorrerá de forma virtual. Através da página efabula.pt, entre as 16.00 e as 23.30 de cada dia do ciclo, será disponibilizado um filme. Hoje é exibido o filme "Land of Silence and Darkness", de Werner Herzog.

Quando: Até ao dia 31 de maio

Onde: No Facebook

Concerto: "Drive-i!"

O que é: A associação d’Orfeu optou, em época de confinamento, por organizar um espetáculo ao vivo, denominado “Canções Difíceis Fáceis de Saber” a que as pessoas podem assistir dentro dos carros. O “Drive-i!”, nome nascido do Festival i!, que não foi possível realizar devido à pandemia da covid-19, é uma iniciativa da d’Orfeu AC, em parceria com o município de Águeda e com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA). O espetáculo “Canções Difíceis Fáceis de Saber”, uma criação da d’Orfeu, é interpretado por Laura Rui (voz), Catarina Valadas (flauta, ukulele e voz) e Sonia Sobral (acordeão).

Quando: às 18:30, e repete amanhã

Onde: Estacionamento da ESTGA, sendo a lotação limitada a 40 viaturas.

O que é: A Casa das Artes de Famalicão assinala 19 anos de existência no dia 1 de junho de 2020, e para comemorar a data promove uma programação de espetáculos que têm lugar em palco, com concertos de Valter Lobo e White Haus, e são transmitidos online.

Quando: Valter Lobo toca às 21:30, White Haus sobe ao palco às 23:00

Onde: Transmissão na página de Facebook