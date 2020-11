Com o objetivo de galardoar empresas prestadoras de serviços de enoturismo em cada uma das cidades-membro da Great Wine Capitals Global Network, os prémios Best Of Wine Tourism destacam os melhores nas categorias de alojamento, restauração, serviços ou experiências inovadoras.

"Num ano fortemente marcado pela exigência da excelência e da inovação, esta distinção reveste-se de uma importância ainda maior, uma vez que nos motiva a continuar a apostar em novas ofertas, melhores experiências e objetivos mais ambiciosos para que o Monverde Wine Experience Hotel se mantenha no topo das referências internacionais em enoturismo", refere Miguel Ribeiro, diretor-geral do Monverde Wine Experience Hotel, citado num comunicado.

O júri internacional, constituído por representantes de todas as regiões ou cidades-membro da "Great Wine Capitals Global Network", distinguiu esta unidade hoteleira como "Global Winner", tendo por base critérios como a qualidade dos serviços e instalações, a inovação e a originalidade da oferta e o impacto no desenvolvimento do enoturismo e da Região dos Vinhos Verdes.

Em plena Região dos Vinhos Verdes, o Monverde está implantado entre 30 hectares de vinha, disponibilizando 46 unidades de alojamento.

Privilegiando o conforto, num ambiente de contacto direto com a natureza, esta unidade hoteleira comunicou em junho a abertura de um novo segmento "premium", com espaços de uso privativo, num investimento global de dois milhões de euros.

À data, em declarações à Lusa, Miguel Ribeiro explicou que foi forçado a adiar a comunicação prevista para março por conta da pandemia de covid-19.

O novo conceito, que permitiu à unidade hoteleira minimizar as perdas provocadas pela covid-19, depois de um encerramento forçado, conta com dez suítes com piscina privativa e seis novos quartos "premium".

Estas suítes, com 150 metros quadrados entre área interior, jardim e piscina, permitem experiências diferenciadas, mantendo a personalização e exclusividade da oferta, garantindo em simultâneo o conforto e segurança que hoje, devido à pandemia de covid-19, as pessoas procuram, assinalava o diretor-geral do Monverde, em junho.

Com janelas generosas, vista para os 30 hectares de vinha da propriedade e uma enoteca privativa, os hóspedes podem usufruir de um conjunto de serviços nas suítes, desde refeições a tratamentos de SPA.