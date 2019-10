A digressão incluirá dois concertos em Portugal, a 04 de novembro no Hard Club, no Porto, e no dia seguinte no Capitólio, em Lisboa.

O alinhamento desta digressão estará ainda assente em "1755", o álbum editado em 2017 totalmente cantado em português. "O disco liricamente é sobre Lisboa, sobre o que aconteceu na cidade [o terramoto de 1755] e sobre o que aconteceu em Portugal. Utilizamos não só expressões idiomáticas portuguesas, como muitas vezes dizemos Lisboa e Portugal e não queríamos dizer isso em inglês", explicou na altura o vocalista, Fernando Ribeiro, em declarações à Lusa.

"É um álbum agressivo, dinâmico, também melódico de alguma maneira, porque também tenta associar a metade do século XVIII, na zona de Lisboa, toda aquela grande fusão musical e linguística que havia", disse, recordando que "Lisboa era um dos portos de troca e de comércio mais importantes do mundo".