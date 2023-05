Ray Stevenson, que esta quinta-feira celebraria 59 anos, morreu no hospital Rizzoli, em Ischia, após internado por problemas de saúde ainda não revelados, segundo as mesmas fontes.

O ator esteve na ilha napolitana para rodar o filme “Cassino a Ischia”, dirigido por Frank Ciota.

Nascido em 1964 na cidade de Lisburn, na Irlanda do Norte, ficou especialmente conhecido por interpretar o legionário Tito Pullo na série “Roma” da HBO e da BBC entre 2005 e 2008.

A sua estreia no cinema aconteceu em 1998 em “The Theory of Flight” de Paul Greengrass e trabalhou também em “King Arthur” (2004), com Clive Owen.

Durante as filmagens da série “Roma” conheceu a atual companheira, a antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, com quem teve três filhos. Antes, entre 1997 e 2005, foi casado com a atriz britânica Ruth Gemmell.

A sua carreira também conta com papéis na televisão, nas séries “Dexter”, “Black Sails” ou “I Medici” ou “Vikings”.