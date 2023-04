Faleceu o compositor Ryuichi Sakamoto, aos 71 anos, vítima de doença prolongada. O anúncio da morte foi este domingo, mas o japonês terá morrido já no dia 28 de março, de acordo com o jornal japonês Yomiuri.

“Enquanto fazia o tratamento para um cancro descoberto em junho de 2020, Sakamoto continuou a criar trabalhos no seu estúdio em casa sempre que a sua saúde permitia. Ele viveu com a música até o fim”, lê-se no comunicado.

O funeral, cuja data não foi revelada, irá respeitar “os fortes desejos” de Sakamoto, que passavam por uma cerimónia apenas com a família mais próxima.

O pianista e compositor revelou-se nos Yellow Magic Orchestra e foi autor de obras como a banda-sonora de Feliz Natal, Mr. Lawrence, tendo também vencido um Óscar pela banda sonora do filme 'O Último Imperador'

Ryuichi Sakamoto era também um ativista pelas causas da defesa do ambiente e da paz, tendo estado envolvido, por exemplo, no momento anti-nuclear na sequência da tragédia na central japonesa de Fukushima.