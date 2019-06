Hoje, além da inauguração da exposição nas paredes de Marvila, haverá uma visita guiada, bem com a inauguração da Mini Poster, no novo espaço da Fábrica Moderna, com posters de jovens da Obra do Ardina, e de uma exposição do italiano Fillipo Fiumani, no espaço @Todos.

Ao final da tarde há “Fiesta”, na Fábrica Moderna e, à noite, a partir das 21:00, haverá concertos e DJ Set nas cervejeiras Dois Corvos (com Vasco Leitão), Lince (Café Ena) e Musa (Émme e Moxila), e no bar Capitão Leitão (com Alejandro Steiner).

A 4.ª edição da Poster, que decorre até 22 de julho, inclui, numa parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, “uma obra de Helena Almeida, uma das mais relevantes artistas plásticas portuguesas, falecida no ano passado”, que “acompanha a matriz conceptual que é marca da artista, em volta do autorretrato e das pinceladas de azul”.

Entre os convidados desta edição estão também o grupo Guerrilla Girls, “artistas, e ativistas feministas, que trabalham em anonimato e levaram as questões da discriminação na cultura para as grandes instituições culturais, tendo exposto trabalhos recentes na Tate Modern, em Londres, e no Museu de Arte de São Paulo”, os italianos Luigi Spina e Maria Vittoria Trovato, e o alemão Horst Friedrichs.