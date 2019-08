A subida à mítica Rampa do Caramulo é um dos pratos fortes do Caramulo Motorfestival, evento automobilístico que decorre entre os próximos dias 6 e 8 de setembro.

Ao longo dos 2,8 quilómetros pela histórica estrada, rebatizada de Rampa Histórica Michelin, cerca de 80 automóveis históricos, clássicos e de competição deslizam pelo percurso que termina no sopé da serra e que este ano assinala os 40 anos da primeira edição da Rampa do Caramulo.

De registar o regresso de alguns automóveis que participaram na primeira edição, entre os quais se destaca o Bugatti Type 35B “Grand Prix”, o “automóvel mais icónico da coleção do Museu do Caramulo”, o pequeno “Hillman IMP”, com Veloso Amaral ao volante, e um dos “25 Citroën Visa Chrono construídos para disputar o Troféu Citroën Visa de velocidade e cujo lançamento decorreu na Rampa do Caramulo em 1984”, anunciou a organização em comunicado.

Com uma forte presença de automóveis italianos, destaque para um Ferrari 166 MM Barchetta Touring de 1950 e um Ferrari 500 Mondial de 1955, para um Lancia 037, de 1982, e um Lamborghini Miura, de 1970, na lista de inscritos da Rampa Histórica Michelin.

Nos pilotos, salienta-se a presença de Markku Alén, piloto finlandês, vencedor de 19 ralis, cinco deles em Portugal, Ninni Russo e os portugueses Filipe Albuquerque, piloto português que compete em provas de resistência dos campeonatos IMSA, ELMS e FIA WEC, os veteranos Francisco Sande e Castro e Ni Amorim, Rosário Sottomayor e André Villas-Boas, treinador de futebol e apaixonado pelas 4 rodas.

Organizado pelo Museu do Caramulo e pelo Automóvel Club de Portugal, o Caramulo Motorfestival é o maior festival motorizado em Portugal que engloba, para além da Rampa Histórica Michelin, o Passeio 200 Milhas, o Passeio Rota do Clássicos, a Coleção de Automóveis, Motociclos, Velocípedes e Miniaturas do Museu do Caramulo e a Feira de Automobilia & Gaming center.