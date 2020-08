Concerto de Ana Moura

A fadista vai estar a atuar hoje às 22h00 em Vila Nova de Gaia nos palcos do evento “Noites de Verão em Gaia”.

A série de concertos de música ao ar livre foi adiado de julho para este mês, devido à pandemia de Covid-19. Os concertos vão acontecer até dia 22 de agosto, com nomes como Pedro Abrunhosa, José Cid, Miguel Araújo, Carolina Deslandes e Xutos e Pontapés.

Onde: Estádio Municipal de Vila Nova da Gaia, no Porto

Quanto: 10,00 euros (mais informações sobre os bilhetes aqui)

O que precisa de saber: Entrada no recinto até 2h antes do inicio do espetáculo, para evitar filas, e o uso da obrigatório máscara até ao lugar.

Concerto dos HMB

Hoje é a vez dos HMB pisarem os jardins do Palácio de Cristal, no Porto.

Este evento, promovido pelo município do Porto, começou a 31 de julho e prolonga-se até 22 de agosto. Amanhã será a vez de Gisela João e nas próximas duas semanas Jorge Palma, Diogo Piçarra, Blind Zero e Rui Veloso.

Os bilhetes para o evento já se encontram esgotados, mais detalhes sobre os próximos aqui.

Estreia da série de comédia “No Actor Parking”

Se prefere ficar por casa, temos uma série para si.

Os atores Francisco Froes e Tiago Felizardo apresentam o episódio-piloto da série que protagonizam com os norte-americanos Tom Albanese e Pancho Moler.

Além dos ex-moranguitos, o piloto terá também a participação de Joaquim de Almeida (produtor executivo e que faz de si próprio), J.C. Lee (filha do criador dos super-heróis da Marvel, Stan Lee) e da estrela latina do Instagram Leli Hernandez.

"No Actor Parking" é a uma websérie sobre uma pequena agência de talentos numa das partes menos nobres de Hollywood e todas as peripécias que as personagens passam na cidade onde os sonhos são criados (e destruídos).

Onde: poderá ver aqui. Para já, este é o trailer.

Exibição da curta-metragem “Anteu”

Depois de passar por grandes festivais mundiais em Nova Iorque e Roterdão, a curta-metragem “Anteu”, de João Vladimiro, chega ao Porto. O filme gira em torno de Anteu, a única criança na sua aldeia. Aos poucos todas as pessoas à sua volta vão morrendo e, 17 anos depois, Anteu é despertado por um sonho: "quem o enterrará a ele?"

A estreia contará com a presença do realizador João Vladimiro, assim como de um dos responsáveis pela montagem e argumento do filme, Luís Palito.

Quando: Às 18h30

Onde: Cinema da Trindade, no Porto

Jazz 2020

O Jazz 2020 surgiu como uma forma de apoiar o regresso dos músicos portugueses de jazz ao palco, no período pós-confinamento. Esta é uma parceria da Fundação Calouste Gulbenkian com a Associação Porta-Jazz, do Porto, e o Jazz ao Centro Clube, de Coimbra. O ciclo de concertos decorre nas três cidades até ao dia 9 de agosto.

Hoje, em Lisboa, será a vez de Daniel Bernardes & Drumming GP, num concerto no anfiteatro ao ar livre da Fundação Gulbenkian.

Quando: A partir das 21:30

Quanto: 10,00 euros (mais detalhes aqui)