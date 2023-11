O mundo não é mais um lugar seguro para o Cavaleiro do Dragão Murtagh e para o seu dragão, Thorn. Um rei maléfico foi derrubado e deixaram-nos a enfrentar as consequências do papel relutante que desempenharam no seu reinado de terror. Odiados e sozinhos, estão agora exilados na marginalidade da sociedade. Por toda a terra, vozes abafadas sussurram acerca do solo quebradiço e de um leve cheiro a enxofre no ar e Murtagh pressente que algo perverso se esconde nas sombras da Alagaësia. Começa então uma jornada épica rumo ao desconhecido, em que Murtagh e Thorn têm de encontrar e iludir uma bruxa velada de mistério. Neste livro, protagonizado por uma das personagens mais populares do Ciclo da Herança de Christopher Paolini, um Cavaleiro do Dragão tem de descobrir em que acredita num mundo que o abandonou. “Murtagh” é o livro perfeito para entrar no mundo de Eragon pela primeira vez... Ou para regressar com satisfação. O SAPO24 publica em exclusivo um excerto desta obra, nas livrarias a 7 de novembro.

Dedicatória Este é, como sempre, para a minha família.

Dedicatória Este é, como sempre, para a minha família.

E também para aqueles que ficam do lado de fora, a olhar lá para dentro. O MUNDO DE ERAGON Premissa ✦✦✦✦✦✦✦ Olhai a terra de Alagaësia, vasta e verdejante, plena de mistério. Aqui erguem-se montanhas que arranham as estrelas, florestas tão vastas quanto um oceano, e vários povos e lugares, desde intrépidos humanos a rústicos elfos e anões habitantes das profundezas. E, acima de tudo, dragões – geniais e belos, na sua longeva glória. Durante o último século, o rei Galbatorix reinou com tirania sobre a maior parte das terras ocupadas por humanos e instilou terror nas restantes raças. Por sua ordem, os dragões foram atacados e largamente reduzidos até restarem apenas uns quantos. Livro: "Murtagh" Autor:Christopher Paolini Editora: 1001 Mundos Data de Lançamento: 7 de novembro de 2023 Preço: € 26,90 Os bravos que se opuseram a Galbatorix fugiram para a região do interior, onde passaram a denominar-se Varden. Ali habitaram, sem grande esperança na vitória, até o dragão Saphira ter eclodido para Eragon. Juntos – e sob a sábia liderança de Lady Nasuada –, marcharam contra o império de Galbatorix. Agora o rei está morto e a guerra para destroná-lo chegou ao fim, tendo esta terra entrado num estado de renovação. Ainda assim, agitam-se sombras nesta paz, e há murmúrios de acontecimentos estranhos nas proximidades de Alagaësia, sobre os quais um homem procura saber a verdade... Manter o equilíbrio em plena tempestade,

Rachar ou segurar-se ou despedaçar-se?

Uma dúvida que perturba

A mais aberta das mentes até.

Uma floresta de álamos-trémulos

Chega a ser tão alta e tão forte quanto o solitário

Carvalho. A honra exige, o dever compele,

E o amor persuade, mas o eu persevera.

Dilemas 14–20

