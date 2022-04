A organização do Rock in Rio Lisboa confirmou o regresso dos britânicos Muse à Cidade do Rock, para um concerto no primeiro dia do festival, 18 de junho.

A banda vai atuar na vez dos previamente anunciados Foo Fighters, que cancelaram a sua digressão na sequência da morte do baterista, Taylor Hawkins.

Esta é a quarta vez que o trio britânico vai pisar o palco do Rock in Rio Lisboa, depois de um concerto esgotado na edição de 2008 e duas apresentações nas edições de 2010 e 2018 – a última edição do festival antes da pandemia.

"Mas a história de amor entre os Muse e o público português é mais antiga que isso, remetendo a agosto de 2000 - ano em que tocaram pela primeira vez no país", recorda ainda a organização.

O Rock in Rio recorda ainda que "os fãs que já tinham bilhete adquirido anteriormente ao cancelamento dos Foo Fighters poderão optar por manter o seu ingresso, trocá-lo para um dos outros três dias do festival ou solicitar o reembolso".