As comemorações desta data são promovidas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, às quais a DGPC se associa, abrindo as portas de museus e monumentos aos jovens desta faixa etária com gratuitidade também para atividades inspiradas na alimentação, ambiente e sustentabilidade.

Este ano, a data vai ser usada para assinalar e promover a visão dos jovens sobre o tema “Transformar Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária”, e serão desenvolvidas iniciativas que apelem a adesão da população jovem à reflexão.

“Atualmente, os/as jovens têm um papel crucial na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O mundo tem testemunhado a mobilização, sem precedentes, das pessoas jovens em todo o mundo, o que demonstra o enorme potencial que possuem para responsabilizar decisores”, lê-se num texto sobre a iniciativa, colocado na página ´online´ da DGPC.

A “Década de Ação” anunciada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em setembro de 2019, “exige que as populações, incluindo a jovem, gerem um movimento imparável que alavanque as transformações necessárias”, acrescenta.

O tema escolhido para 2021 “permite aos/às jovens a oportunidade de integrar as suas vozes, ações e iniciativas, bem como, defender o seu envolvimento pleno, universal e equitativo em esforços para enfrentar os enormes desafios que a humanidade enfrenta”, sublinha ainda.