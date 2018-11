Uma lenda, três projetos musicais, vinho e castanhas. O convite solidário da Adega Mayor para celebrar, em Lisboa, o São Martinho.

No próximo domingo, dia 11 de novembro, a partir das 15h00, a Adega Mayor junta-se aos músicos Frankie Chavez, Benjamim e aos Farra Fanfarra para celebrar um São Martinho Mayor na Lx Factory, em Lisboa.

Este é um evento, assegura a organização, que que visa recuperar a tradição de celebração do São Martinho e convida a uma nova interpretação, cosmopolita e festiva da lenda.

Com entrada gratuita, as receitas da venda do Pack São Martinho Mayor — composto por um cartucho de castanhas e um copo de vinho Adega Mayor no valor de 5,00 euros — revertem a favor da ACA – Associação Conversa Amiga.

“Pretendemos promover a criação de laços de solidariedade, ajudar a comunidade e motivar as pessoas a juntarem-se a esta causa Mayor. Estamos certos que, com a partilha de todos, vamos poder conversar mais com aqueles que sofrem de solidão e exclusão”, destaca em comunicado Rita Nabeiro, Diretora-geral da Adega Mayor.