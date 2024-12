A temporada do teatro em 2025 arranca no dia 5 de janeiro, com um Concerto & Brinde de Ano Novo, pela Sinfonietta de Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Amâncio Cabral.

Ainda na música, a programação do Teatro Micaelense inclui um concerto final do estágio da Orquestra de Sopros do Conservatório Regional de Ponta Delgada (12 janeiro), Fernando Daniel (8 fevereiro), Alda Casqueira (“Vamos Cantar com Alda Casqueira”, dia 16 de fevereiro) e Helena Oliveira (“Cravos D’Aqui e D’Acolá”, 8 de março).

No dia 22 de março terá lugar o espetáculo comemorativo do 74.º aniversário do Teatro Micaelense, pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada e pela Banda Militar dos Açores e, no dia 05, o Coral de São José e o Arquipélago Cromático interpretam o concerto “À Memória de Camões”. Ainda em abril, entre 08 e 12, o espaço será um dos palcos do festival Tremor.

O cinema vai estar em destaque na programação do Teatro Micaelense para os primeiros quatro meses do ano, com a realização de uma mostra de cinema sueco, que inclui quatro sessões.

No âmbito da mostra, que mostra decorrerá entre 21 e 23 de fevereiro, serão exibidos os filmes “Hilma” (de Lasse Hallström), “Conspiração do Cairo” (Tarik Saleh), “I Am Zlatan” (Jens Sjögren) e “Lágrimas e Suspiros” (Ingmar Bergman).

Ainda na vertente do cinema, no ciclo de autores, em janeiro serão exibidos dois filmes de Francis Ford Coppola: “Do Fundo do Coração: Reprise” (dia 24) e “Megalopolis” (25).

No teatro, a 15 de março, será apresentada a peça “Telhados de Vidro”, com interpretação de Benedita Pereira, Diogo Infante e Tomás Taborda.

Na comédia, a agenda inclui, a 24 de abril, a apresentação do novo espetáculo de Guilherme Duarte e, na dança, no dia 29, a transmissão em direto do espetáculo “Copppélia”.

Entre outras iniciativas, está ainda programada, para 22 de março, a sessão solene do Prémio de Artes Visuais Medeiros Cabral.

O diretor de produção do Teatro Micaelense, Alexandre Pascoal, disse à agência Lusa que a programação do espaço para o 1.º quadrimestre de 2025 é “muito diversificada”, dá “palco aos parceiros locais” e tem em conta os diferentes públicos.

O Teatro Micaelense inicia o ano de 2025 já credenciado na RTCP, o que, para o responsável, constitui “um motivo de orgulho para a equipa e para o percurso desenvolvido” pelo equipamento cultural da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

No âmbito da RTCP vão existir “propostas de produções e de digressões de outros espaços”, o que aumentará a oferta cultural do espaço, adiantou.