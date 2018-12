As músicas eletrónica e urbana vão estar em destaque num novo festival, de nome ID, cuja primeira edição decorre a 29 e 30 de março no Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, foi hoje anunciado.

Além do nome, datas e local do novo festival, a organização anunciou também hoje, numa conferência de imprensa no Centro de Congressos do Estoril, as primeiras confirmações do cartaz.

As atuações irão espalhar-se por quatro palcos e a programação, “tendo a eletrónica como ponto de partida perfila diversos géneros e subgéneros como o caso do trap-jazz da britânica IAMDDB, a performance eletrizante de Arca, o clássico e intemporal Madlib, a experiência sonora de Kamaal Williams e a festa contagiante de Moullinex”.

Além disso, neste festival “a eletrónica cruza-se com a música urbana e o festival recebe também Dino D’Santiago, elevando a mística cultural entre Cabo Verde e Lisboa, DJ Nigga Fox misturando os batuques africanos com a eletrónica da editora Príncipe Discos”.

“Os sons tropicais chegam através do DJ Shaka Lion fazendo a ponte para a festa e vibe única de Xinobi. Os portugueses Meera vão contagiar o palco com o seu trabalho pop-eletrónico e Rui Maia, da banda X-Wife, apresentará um dj-set também baseado nos ritmos mais urbanos e eletrónicos que o inspiram. Já o DJ Dead End será o representante do hip-hop urbano com rítmicas eletrónicas no ID e o DJ Progressivu, o responsável pelo afro-clubbing do festival, criando o perfeito cruzamento entre as raízes culturais urbanas e a música eletrónica”, referiu a organização.

Brevemente serão anunciados mais nomes para o cartaz.

O ID, promovido pela Live Experiences, é coorganizado com a Câmara Municipal de Cascais.