O cantor e compositor australiano, que aos 25 anos contra com cinco álbuns editados, atua a 1 de maio no Teatro do Bairro, segundo a editora num comunicado hoje divulgado.

“As suas raízes no folk foram comparadas aos temas de Ben Howard e Jack Johnson e tal como estes artistas as canções de Ziggy Alberts estão repletas de letras honestas e íntimas que exploram a sua relação com os outros e com o planeta”, refere a promotora.

Os bilhetes para o concerto de Ziggy Alberts estarão à venda a partir de quarta-feira.