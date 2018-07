O músico português noiserv atua na quinta-feira no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, no âmbito da programação dedicada aos novos talentos.

O espetáculo de noiserv (David Santos), de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ do festival, decorre no palco La Coupole, na House of Jazz, às 18:00 locais (menos uma hora em Lisboa).

No universo do músico português, refere a organização do festival, “a atenção está focada em detalhes muito pequenos e particulares que, todos juntos, fazem grandes canções”.

Em abril, noiserv, que chega a ser apelidado de “o homem orquestra”, celebrou 13 anos de carreira com um concerto no Teatro Tivoli, em Lisboa.

O seu mais recente disco de originais, “00:00:00:00″, que o fez voltar às coisas simples, com canções ao piano, mais abertas a diferentes interpretações, data de 2016.

David Santos, que integra também os You Can’t Win Charlie Brown, já editou os álbuns “Almost Visible Orchestra” (2013) e “One hundred miles from thoughtlessness” (2008) e os EP “A day in the day of the days” (2010) e “56010-92″ (2005).

Sob encomenda, noiserv já musicou, ao vivo, um episódio da série de animação “Conan, o rapaz do futuro”, do japonês Hayao Miyazaki, e reinterpretou música tradicional portuguesa com um grupo folclórico de Ponte de Lima.

Este mês, a 18 de junho, o músico atuou no Central Park, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, num espetáculo de celebração de Portugal e da música portuguesa, integrado na programação SummerStage da Fundação City Parks.

A 52.ª edição do Festival de Jazz de Montreux começou na sexta-feira e decorre até 14 de julho. Do cartaz da edição deste ano fazem parte artistas e bandas como Iggy Pop, The Vaccines, Aloe Blacc, Massive Attack, Charlotte Gainsbourg, Billy Idol, Seu Jorge, N.E.R.D., Gilberto Gil, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Van Morrison, Jamie Cullum, Jack White e Khalid.