Remna Schwarz atua no dia 9 de setembro, às 19:00, na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, num espetáculo que conta com as participações especiais de Sara Tavares e Teté Alhinho.

Em entrevista à agência Lusa, o músico afirmou que propõe “uma música africana, feita por um africano que viajou pelo mundo”.

“A espinha dorsal é África, porque sou eu, nasci em África, e continuo a pensar como um africano, mas um africano que viajou pelo mundo, a minha música é essa”, sentenciou Remna Schwarz, nascido no Senegal filho de pai guineense e mãe cabo-verdiana.

Em Lisboa, vai apresentar “Zona Zero”, em que canta maioritariamente em crioulo da Guiné-Bissau, partilhando o palco do Bairro Alto com Teté Alhinho, compositora que admira e com quem tem “trocado experiências musicais”, tendo participado em concertos seus, e com Sara Tavares, com quem colaborou no seu mais recente álbum, “Fitxadu”, fazendo coros.

“A Sara também fez coros no meu álbum, e somos amigos há muito tempo, e admiro-a muito”, acrescentou.