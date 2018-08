Aos 36 anos, a cantora assume as rédeas da edição norte-americana mais importante do ano da revista Vogue. Beyoncé escolheu um jovem artista afro-americano para a fotografar, numa edição em que a cantora revela as suas origens e defende a igualdade de oportunidades.

A edição de setembro da versão norte-americana da revista Vogue é considerada a mais importante do ano, marcada pela rentrée do mundo da moda, com destaque para a New York Fashion Week, que decorre de 6 a 14 de setembro. E quem ficou responsável pela direção artística da revista foi Beyoncé.

Esta é a quarta vez que a estrela da música é capa da Vogue. No entanto, nesta edição Beyoncé assumiu o controlo da produção fotográfica e escreveu um ensaio onde fez várias revelações pessoais e reflexões.

De referir também que esta foi a primeira vez, em 126 anos da revista, que a fotografia de capa é da autoria de um profissional afro-americano. Chama-se Tyler Mitchell, tem 23 anos, e foi o escolhido por Beyoncé para a fotografar. A artista considera importante abrir portas a artistas mais jovens e de diferentes origens.

"Há tantas barreiras culturais e sociais à entrada [de afro-americanos] em certas áreas que gosto de fazer o que posso nivelar o campo", explica a cantora, acrescentando que "se as pessoas em posições poderosas continuarem a contratar e projetar apenas pessoas que se pareçam com elas, nunca compreenderão aquelas que têm experiências diferentes das suas."

Na edição de setembro, Beyoncé aborda temas como o corpo, a gravidez e admite: "já passei pelo inferno e voltei".

A cantora fala sem tabus sobre o nascimento dos filhos e sobre as críticas da sociedade em relação ao seu corpo, admitindo que se viu forçada a perder todo o peso que ganhou em três meses. Hoje, diz que aprecia as curvas mais compostas que mostra na Vogue: "Estou a aceitar quem sou".

Outro dos destaques desta edição passa pela revelação de que a cantora é descendente de "um proprietário de escravos que se apaixonou e se casou com uma das suas trabalhadoras".

Também conhecida como Queen B [Rainha B], Beyoncé não perdeu a oportunidade para abordar a questão da igualdade de oportunidades. Para a cantora, é importante que os seus filhos "tenham direitos iguais e se revejam em livros, filmes e, quem sabe, como CEOs de empresas".

A artista revela ainda que está "num lugar de gratidão" e que quer "aprender mais, ensinar mais e viver integralmente".

As reações do público têm sido diversas, nomeadamente no seu Instagram, onde os fãs destacam a beleza da artista e o entusiasmo pela chegada da revista às bancas.