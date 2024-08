A chuva anual de meteoros Perseidas iluminou os céus na madrugada desta segunda-feira e pode atingir o seu pico na madrugada de terça-feira, afirma o The Guardian. Considerada uma das melhores chuvas de meteoros do ano, as Perseidas estão ativadas desde meados de julho.

“As Perseidas devem proporcionar uma boa visualização por alguns dias, com o clima local e as condições de luz provavelmente a serem fatores mais significativos do que o pico matemático preciso”, disse Ed Bloomer, o astrónomo do Observatório Real de Greenwich.

Este tipo de meteoros têm origem nas constelações de Camelopardalis e Persus, daí o nome Perseidas. O cientista Bloomer aconselha a olhar para eles através do canto do olho para uma melhor experiência: "Perseu está a nascer no nordeste enquanto o sol se põe, então podemos querer olhar mais para o leste”, disse o cientista, observando que a visão periférica é mais sensível em condições de pouca luz do que a visão central.