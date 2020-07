“O que acabou por acontecer é um álbum em que todas as músicas têm um elo mais profundo, que vem do íntimo, da honestidade delas, de um crescimento pessoal, que se manifestam em o álbum não ter essa coesão. Uma das coisas de que eu gosto mais neste álbum é exatamente isso, é essa mensagem de que não somos só uma coisa, somos mais do que isso e temos de nos permitir a ser mais do que isso. E a música é uma manifestação desses sentimentos, é uma consequência, é dar vida a essas vidas, a esses episódios”, afirmou.

Enquanto artista, NEEV sempre procurou “acima de tudo seguir um caminho que é honesto e verdadeiro: que passa essa seriedade, esse servir a música como algo maior do que nós, mais do que procurar que ela me sirva a mim, procurar notoriedade, fama, o que for”.

“Isso é uma coisa que eu quero a longo prazo que me represente e que eu tente representar como artista”, disse.

Ao longo dos anos em que foi construído “Philosotry”, título que resulta de uma junção entre ‘philosophy’ (filosofia) e ‘poetry’ (poesia), NEEV foi influenciado pelos The Beatles – “está lá sempre” - Bon Iver, Sufjan Stevens, Nick Drake, Paul Simon e Radiohead.

“Foram artistas que me marcaram muito e que marcam ainda e que tiveram grande impacto durante a altura em que eu escrevia o álbum”, partilhou.

Poder confirmar essas influências ao vivo é que ainda não será possível. Para já “não há datas marcadas”, mas NEEV tem esperança de em setembro, altura em que o álbum físico é editado em Portugal, poder fazer um concerto de apresentação, iniciando depois uma digressão.

“Philosotry” é editado hoje em formato digital, e em formato físico em França.