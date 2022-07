Desta vez, o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães juntaram-se para falar de “Only Murders In The Building”, a série da Disney+ que ganhou recentemente uma segunda temporada e que, apesar de ter passado despercebida para muitos, foi um dos maiores sucessos da plataforma de streaming. Aliás, aparentemente, a 2.ª temporada da série é aquela com melhor classificação de sempre no Rotten Tomatoes.

Tanto no elenco como na produção, estão nomes que não deixam ninguém indiferente. Steve Martin e Martin Short já andam no mundo do showbiz há tempo suficiente para que apenas os seus nomes na ficha técnica sejam motivo para dar uma oportunidade ao conteúdo. São os criadores da série, que em português se chama “Homicídios ao Domicílio”, e dois dos protagonistas que nos dão todas as peripécias. A estes nomes de peso junta-se Selena Gomez, que deu os primeiros passos como queridinha da Disney e que, nos últimos tempos, tem vindo a dar cartas quer na música, quer na representação.

Na primeira temporada, que chegou o ano passado, ficámos a conhecer parte da sua história. Todos são moradores de um mítico edifício de Nova Iorque, e os seus caminhos cruzam-se quando descobrem que têm os três um fascínio por true crime e, por coincidência, há um homicídio misterioso no condomínio. Unem esforços para investigar o caso, decidem criar um podcast onde vão documentando o processo, mas terminam a temporada em maus lençóis. O que não é necessariamente mau, porque significa que, nos novos episódios, há mais mistério, mais momentos cómicos e mais crimes por resolver.

Mas estes foram só alguns dos tópicos abordados no novo episódio do nosso podcast. Houve ainda tempo para falar de músicas nostálgicas de Sting, de fanáticos de true crime na vida real e das coisas que o “Acho Que Vais Gostar Disto” tem em comum com a série.