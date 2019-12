"The Legendary Tigerman procura baterista e multi-instrumentista", lê-se no anúncio que Paulo Furtado colocou nos jornais nacionais, partilhando mais tarde numa fotografia na sua conta de Instagram.

Sendo "de preferência do sexo feminino", os candidatos e as candidatas ao lugar devem também ter "gosto por rock'n'roll e música eletrónica", sendo "importante" que "se identifiquem com o projeto", que tenham "disponibilidade para viajar, vontade de trabalhar" e "criatividade não convencional".

A toda a gente que tenha vontade de acompanhar o autor de "Motorcycle Boy", Furtado pede que enviem currículo e um vídeo com até cinco minutos de duração para o email theycallmetigerman@gmail.com.

Paulo Furtado vai regressar aos palcos nos próximos dias 25 e 26 de dezembro, para os seus já tradicionais concertos de Natal Fuck Christmas, I Got the Blues", a ocorrerem Galeria Zé dos Bois, em Lisboa.

No entanto, depois destas duas datas, o artista embarca numa digressão de 11 cidades portuguesas, a ter início a 29 de janeiro em Lisboa, no Musicbox. Ainda em janeiro, a digressão passa por Coimbra, no dia 31 no Salão Brazil.

Em fevereiro, The Legendary Tigerman tem atuações marcadas em Aveiro (a 06 no Avenida), no Fundão (7 na Moagem), em Torres Vedras (8 no Bang Venue), no Porto (13 no Plano B),em Braga (14 no Gnration), em Leiria (15 no Stereogun), em Évora (20 no Soir Jaa), em Viseu (21 no Carmo 81) e em Loulé (22 no Bafo de Baco).

O álbum mais recente de The Legendary Tigerman, “Misfit”, foi editado em janeiro de 2018.