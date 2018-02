“Amon: O meu avô podia ter-me matado” é editado pela 2020 e chega às livrarias portuguesas no dia 19.

Jennifer Teege é filha de mãe alemã e pai nigeriano, mas foi criada num orfanato, recebida por uma família de acolhimento, aos três anos, e adotada definitivamente aos sete.

Apesar de ter mantido algum contacto com a mãe e a avó materna, estas nunca lhe contaram a verdade acerca do avô, Amon Göth, o comandante nazi do campo de Plaszow, interpretado por Ralph Fiennes no filme de Steven Spielberg, “A lista de Schindler”, e que veio a ser enforcado em 1946, por crimes contra a humanidade.

Foi só aos 38 anos que, casualmente, num livro de capa vermelha aninhado numa estante da Biblioteca Central de Hamburgo, Jennifer Teege reconheceu o nome da mãe biológica, Monika Göth.

O livro resultara de um documentário sobre o Holocausto, em que o realizador, numa entrevista a Monika Göth, a confronta com os crimes do pai e depois transcreve a conversa para um livro intitulado “Tenho de amar o meu pai, não é?”, e com o subtítulo “A história de vida de Monika Göth, filha do comandante do campo de concentração de ‘A Lista de Schindler’”.

A primeira reação foi de “choque” e posteriormente de depressão – perturbação a que a autora sempre foi propensa -, acompanhada de um desejo de desenterrar toda a história, conduzindo-a numa demanda que a levou até Cracóvia, onde ficava o gueto que o avô “limpou” de judeus, e o campo de concentração que dirigia, contou a autora.

“A depressão é genética por vezes, quando há predisposição na família. No meu caso, acho que tem a ver com a privação, mas também é em parte devido ao segredo da família, que é tóxico. Acho também que geneticamente algo foi transmitido do meu avô, não é um gene nazi, não acredito em genes nazis, mas confesso que no início tive essas dúvidas”, acrescentou, em entrevista à Lusa.

Na busca pelo passado, Jennifer Teege regressou ainda a Israel, onde vivera alguns anos na juventude. Aí conheceu a realidade judaica, trabalhou com alguns sobreviventes do Holocausto e fez amigos judeus, sempre sem saber do seu passado.

Isto fá-la pensar na predestinação, porque o facto de ter tido este passado, e depois de saber quem foi o seu avô, bem como a descoberta casual de um livro que a leva até ele, forma-se uma linha de “coincidências impressionantes, que talvez sejam formas simbólicas de mostrar que tudo tem um certo significado”, e não propriamente acreditar que o destino já está escrito.

A autora procura, ao longo de toda esta pesquisa, perceber quem é, na realidade, por que foi adotada e por que nunca lhe contaram a verdade (manteve contacto com a mãe, cada vez mais esporádico até aos 20 anos, e com a avó até aos 13, altura em que esta se suicidou).

Para encontrar respostas, leu bibliografia sobre o Holocausto, pesquisou fotos antigas, regressou ao orfanato, procurou e reencontrou a mãe biológica, o pai nigeriano (com quem a mãe tivera apenas um relacionamento fugaz), visitou campos de concentração, viu documentários e sentiu-se cada vez mais assolada por uma certeza: se soubesse que tinha uma neta negra, Amon Göth tê-la-ia matado.