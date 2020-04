Intitulado "Becoming" ("A Minha História", em português), o documentário estará disponível na plataforma de streaming a partir de 6 de maio.

A estreia é última parceria da família Obama com a gigante do audiovisual depois do lançamento de "American Factory", no último ano, que arrecadou o Óscar na categoria de Melhor Documentário.

Michelle Obama escreveu no Twitter que a produção "conta as histórias das pessoas maravilhosas que conheci após o lançamento do meu livro de memórias" e que espera neste "neste momento difícil" que os espetadores encontrem "alguma inspiração e alegria com o documentário".

O livro, que tem o mesmo nome da produção para o Netflix, vendeu mais de dois milhões de cópias nos Estados Unidos em apenas duas semanas, na altura do seu lançamento, em 2018.

A tournée percorreu 34 cidades ao longo de vários meses, na qual Michelle Obama esteve acompanhada por Nadia Hallgren, que se estreia na realização.