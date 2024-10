De acordo com a empresa, o projeto é uma série documental “sobre a incrível história que inspirou ‘Rabo de Peixe’”, numa referência ao acontecimento ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com cerca de meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, Açores.

A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

A série documental, anunciada nas redes sociais, é uma produção da Portocabo Atlântico, ligada à produtora espanhola Portocabo, tem realização de João Marques e supervisão criativa de Augusto Fraga.

Contactada pela Lusa, a plataforma de 'streaming' não adiantou mais detalhes sobre a produção.

Na semana passada, a Netflix revelou que estava concluída a rodagem da segunda temporada da série portuguesa “Rabo de Peixe”, de Augusto Fraga, e que irá haver uma terceira temporada, também ela já filmada.

“Rabo de Peixe”, que se estreou em maio de 2023, é uma produção da Ukbar Filmes com a Netflix, a partir de uma ideia de Augusto Fraga, que contou com correalização de Patrícia Sequeira e João Maia, e coescrita de argumento com Hugo Gonçalves e Tiago R. Santos.

Na série, rodada maioritariamente nos Açores, os quatro amigos que encontram a droga naufragada são interpretados pelos atores José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão.

O elenco adicional incluiu Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, Pepê Rapazote, José Raposo, Ricardo Pereira e Paolla Oliveira.

"Rabo de Peixe" é a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix, depois de “Glória” (2021), de Pedro Lopes, realizada por Tiago Guedes, com produção da SPI, e nas primeiras semanas de exibição esteve no ‘top’ global das séries mais vistas em língua não inglesa.

Quando a série foi apresentada em 2023 à população da Ribeira Grande, em São Miguel, a expectativa era que a produção da Netflix ajudasse a mudar a imagem estigmatizada da vila piscatória e que alertasse os jovens sobre tráfico e consumo de drogas.

Há um ano, em outubro de 2023, a autarquia da Ribeira Grande decidiu lançar um roteiro turístico com a identificação dos principais locais de filmagem de “Rabo de Peixe”, como forma de potenciar a economia local.