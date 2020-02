A organização do Rock in Rio Lisboa apresentou hoje, numa conferência de imprensa em Lisboa, a programação do palco Music Valley. O evento decorreu no espaço Suspenso (antigo Santiago Alquismista) e contou com a presença de Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival, de Artur Peixoto, diretor artístico do palco, de Joana Garoupa, diretora de marketing e comunicação da Galp, e de Bárbara Tinoco e Giulia Be, artistas em cartaz.

"Fusão musical" é a palavra chave para este palco, estreado na edição de 2018, onde haverá “14 horas de música por dia sem parar, num espaço que junta aqueles que valorizam a vida urbana, a partilha de experiências e o respeito ao ambiente em que se vive, como um todo e para todos”.

O palco funcionará nos quatro dias de festival (20, 21, 27 e 28 de junho) entre as 12:00 e as 02:00 e “haverá espaço para as já tradicionais ‘pool parties’ (festas na piscina), DJ ‘sets’ e concertos.

O alinhamento de concertos inclui: IZA, Bárbara Tinoco (20 de junho), Doctor Pheabes, El Columpio Asesino, Ego Kill Talent, Incubus, The Black Mamba (21 de junho), Ney Matogrosso, Delfins, a banda do filme “Variações” (27 de junho), Plutónio, Giulia Be, Projota, GROGNation e Mundo Segundo & Sam The Kid (28 de junho).

No primeiro dia de festival, 20 de junho, o Music Valley acolhe ainda as festas I Love Baile Funk e uma Roda de Samba, e junto à piscina haverá música ao vivo de Cafuné e DJ ‘set’ de Rolézinho. No dia 21, além dos concertos haverá DJ ‘set’ de Xinobi.

Entre as novidades está também a "ampliação" da zona do Music Valley. "O palco desce e vai interagir" com o público, prometeu Roberta Medina, assegurando já presença de rodas de samba e de um pianista que tocará "no meio do bosque".

A organização do Rock in Rio quer, desta forma, um palco "de proximidade", que "olhe olho-no-olho" os festivaleiros. Porque assegurou "é o público que faz a festa".

O Rock in Rio Lisboa regressa ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Para a edição deste ano, tinham já sido confirmadas as presenças de Anitta, Post Malone, Liam Gallagher, Foo Fighters, The National, Camila Cabello e Black Eyed Peas.

Os bilhetes, já à venda no site do Rock in Rio, têm o valor de 69 euros para um dia e 122 euros o passe de fim de semana. A partir do próximo dia 6 de fevereiro os bilhetes estarão à venda nos locais habituais.