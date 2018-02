Para uma certa geração, hoje entre os 40 e os 50 anos, Nik Kershaw confunde-se com uma década. Nascido em Bristol, sudoeste de Inglaterra, cresceu em Ipswich, cidade localizada no leste do país, e é uma das vozes eloquentes dos anos 1980. É, seguramente, dessa época, um dos artistas a solo com mais destaque.

Três singles intemporais - “I Won't Let the Sun Go Down on Me”, “Wouldn't It Be Good” e “The Riddle” - atingiram os tops, as pistas de dança e rádios de todo o mundo. Saltou para a fama após a passagem, em 1984, pelo programa “Top of the Pops” , e pelo Live AID, em 1985.

Elton John, com quem andou em tour, considerou-o o melhor compositor de uma geração. No maior sucesso musical – “The One And Only” - não é a sua voz que se escuta, mas está omnipresente na letra. Quem o cantou foi Chesney Hawkes, e foi single número 1 em Inglaterra, em 1991. A composição para os outros não é nada que o incomode, nem lhe tira o sono. Antes pelo contrário. Porque esta música, como as outras três, são e têm sido o seu suporte financeiro (royalties), juntando-se ao revivalismo pelos anos 1980, que se traduz em concertos em todo o lado.

Cantor e compositor, ídolo teenager de outro tempo, o seu som e voz é hoje tão ou mais escutado do que quando se ouviu pela primeira vez. Por pais e filhos.

Entre a agenda de concertos no Reino Unido — “Icons Of The 80s tour" com Go West e Cutting Crew —, antes da vinda a Portugal, Coliseus de Lisboa e Porto, a 8 e 9 de março, respetivamente, Nik Kershaw falou durante 20 minutos com o SAPO24. Conversou sobre a sua música e a música de outros. Com o desejo de ter um novo trabalho discográfico em mãos, deixou pistas e dicas para quem se quer aventurar nos acordes. E agradece às músicas que o levaram ao passeio da fama.

Olá Nik. Obrigado por nos ter concedido esta entrevista, sei que está entre concertos.

Olá.

Deixe-me que lhe diga, não será provavelmente novidade para si esta introdução, eu costumava ouvir as suas canções na minha adolescência. E ao ouvi-las hoje viajo no tempo até ao meu quarto, onde cantava e via os videoclipes.

(Risos)

Podemos dizer que é um artista de uma era e uma das vozes singulares dos anos 1980, anos que marcaram a música, em geral. Porque é que continuamos a ouvir essa música e porque é que temos concertos com as bandas de então (Nik Kershaw está atualmente em tour - “Icons of the 80s, com Go West e Cutting Crew”).

Eu sou mais um rapaz dos anos 70. Os anos 1980 foram anos experimentais a nível da tecnologia, que na altura estava a acontecer muito rápido no que diz respeito à gravação musical. E muita gente divertia-se com toda aquela tecnologia. Dos anos 1980 podemos ouvir tudo na rádio, do jazz ao pop, passando pelo rock e blues. Tudo o que nos possamos lembrar.

Aos seus concertos vão pais e filhos. Os pais ouviram quando eram adolescentes e os filhos recuperam os seus êxitos na Internet, não é verdade?

Yeah… Quem vai aos meus concertos são pessoas que ouviam nos anos 1980 as minhas músicas, eram rapazes então. E agora vão os filhos. Questiono-me, às vezes, como e porque é que as ouvem.

Trabalhou com inúmeros artistas. Com Cliff Richard, Bonnie Tyler, Jason Donovan, Nick Carter, os Hollies ou Gary Barlow (Take That). Com quem deu mais prazer trabalhar?

Com Elton John. Parei de gravar em 1992 e ele chamou-me. Andei uns anos em estúdio, a escrever e produzir para Elton. Foi especial.

Sir Elton John descreve-o como o melhor compositor de uma geração. É o elogio de uma vida, vindo de alguém com quem andou em tour?

É um enorme elogio. Recordo-me de ele ter dito isso, sim. Elton John gosta de gente nova, gosta de música nova. Fiz um concerto com o Elton em 1984 no Estádio do Wembley. Convidou-me para um concerto em Paris.

"Trabalhei durante quase dois anos seguidos. Sem um dia de folga. Tive os hits nos anos 1980 e depois acalmei. É algo natural de acontecer."

Vamos viajar no tempo. Em 1984 foi o ano da música pop, de Frankie Goes To Hollywood, Duran Duran ou de Wham!, por exemplo. Como é que foi fazer parte desse furacão?

Era como estar numa bolha. Eu não era parte de nada, era um rapaz do campo, vinha de lado nenhum. Não perdia muito tempo a pensar em ninguém em particular. Estávamos todos focados e tão ocupados. Foram tempos fantásticos para mim.

Num dia escrevia música, editou o primeiro trabalho discográfico, depois foi um ídolo dos adolescentes no programa Top of the Pops, apareceu no Live AID e editou três álbuns. Do início de 1984 ao fim do ano de 1985 a sua aparição assemelha-se à passagem de um comboio de alta velocidade, e de repente desaparece. Porquê?

Trabalhei durante quase dois anos seguidos. Sem um dia de folga. Tive os hits nos anos 1980 e depois acalmei. É algo natural de acontecer. Produzi mais um álbum em 1988 ou 1989, acho. Depois estava em tour com Elton John pela Europa ...