A informação, originalmente adiantada pelo tabloide TMZ, foi confirmada pela Pitchfork. Spencer Elden, imortalizado enquanto bebé na capa do disco de 1991 "Nevermind", levantou um processo contra os membros sobreviventes dos Nirvana, assim como os herdeiros do falecido vocalista e guitarrista Kurt Cobain.

Elden defende que o uso da sua imagem incorreu na violação da proteção de crianças contra a pornografia infantil e considera que o caso consta num crime de exploração sexual infantil.

"As imagens expõem partes íntimas do corpo de Spencer, demonstrando lascivamente os seus genitais desde que era uma criança até hoje", refere o documento. Em situações normais, imagens de bebés nus não são consideradas pornografia infantil pelas leis norte-americanas, desde que estes não apareçam em poses sexualizadas.

É por isso que no processo é referido que a justaposição do corpo nu com uma nota de um dólar — colocada em pós-produção já depois da fotografia ter sido tirada — cria uma ideia de que Elden parece "um trabalhador sexual", refere o seu advogado.

Na documentação legal do caso, é defendido que a utilização da imagem de Elden enquanto bebé nu lhe causou "danos para a vida" e que a sua imagem na capa de Nevermind provocou "angústia mental" e a interferiu com "o seu normal desenvolvimento e progresso educativo", assim como o impediu de ter "tratamento psicológico e médico".

No processo consta ainda que os seus responsáveis legais nunca assinaram um documento oficial "que permitisse a utilização de imagens de Spencer ou da sua parecença, nem de pornografia infantil comercializada que o represente". O caso, que também envolve o fotógrafo responsável pela capa icónica, Kirk Weddle, e as editoras, pretende ainda obter compensações pela distribuição de materiais sexualmente explícitos e sexuais, descrevendo a experiência de Elden como "uma iniciativa de tráfico sexual" em que foi "forçado a participar em atos sexuais comercializados enquanto tinha menos de 18 anos".

O homem de 30 anos não só quer que a capa deixe de ser comercializada, como pretende receber pelo menos 150 mil dólares (aproximadamente 128 mil euros) de cada um dos 15 acusados, um grupo que inclui Dave Grohl e Krist Novoselic (ambos ex-membros dos Nirvana), o gestor do património de Kurt Cobain, Courtney Love (a ex-mulher de Cobain) e o fotógrafo Kirk Weddle.

Até à data, nenhum dos acusados se pronunciou publicamente quanto ao processo.

A história de como esta capa veio a acontecer é fruto de uma relação informal. Weddle era amigo de Rick Elden, pai de Spencer, e desafiou-o a permitir fotografar o seu filho por 200 dólares, admitiu Rick à NPR em 2008.

Desde que foi fotografado para a capa de Nevermind — um dos álbuns de rock mais vendidos de sempre, com mais de 30 milhões de cópias comercializadas — Elden recriou-a por várias ocasiões ao longo dos anos, normalmente para celebrar aniversários do lançamento do disco.

Se em algumas ocasiões, Elden demonstrou apreço pela capa — como numa entrevista ao The Guardian em 2015, considerando que tal experiência lhe abriu portas enquanto artista —, noutras veio a demonstrar ressentimento. Em 2016, o homem disse à revista Time que veio a ficar "um pouco desiludido" quanto à sua notoriedade à medida que foi envelhecendo. "É um bocado difícil — tens a sensação de que és conhecido por razão nenhuma", disse, considerando também sentir que teve os seus "direitos humanos revogados" ao saber que toda a gente o viu nu.