Por 35 minutos, vai ser possível usar o computador para outra coisa que não as aulas. Na próxima segunda-feira, dia mundial da Criança, o Teatro Municipal do Porto (TMP) celebra com um espetáculo online. “SubLinhar”, da coreógrafa e bailarina Marta Cerqueira, foi criado para crianças a partir dos seis anos e vai ser transmitido às 16 horas na página de Facebook do TMP.

Em “SubLinhar”, uma linha torna-se protagonista no espaço cénico e é usada por Marta Cerqueira para “desenhar no espaço, insinuar formas, texturas, acentuar movimentos, definir direções ou percursos que nos levam a mudar de lugar, fazer perguntas ao mundo e crescer”.

O espetáculo tem a duração de 35 minutos e vai ficar disponível online até às 23h59, do dia 1 de junho.

Para além desta iniciativa, o TMP lançou também um desafio às famílias, onde pais e filhos são convidados a criar uma nova história a partir das personagens ilustradas da agenda do Paralelo — Programa de Aproximação às Artes Performativas.

Todas as histórias serão partilhadas nas redes sociais do Teatro, no dia 1 de junho, com a hashtag #TMPDesafioEmFamilia.