“Transparent City”, versão inglesa de “Os Transparentes”, de Ondjaki, “Resistance”, versão inglesa de “A Resistência”, de Julián Fuks e “My German Brother”, versão inglesa de “O Irmão Alemão”, de Chico Buarque, eram os títulos candidatos de autores de língua portuguesa.

A britânica Pat Parker (“The Silence of the Girls”), a irlandesa Anna Burns (“Milkman”), a franco-iraniana Négar Djavadi (“Disoriental”), a canadiana Esi Edugyan (“Washington Black”), a norte-americana Tayari Jones (“An American Marriage”), o francês Édouard Louis (“History of Violence”), a norte-americana Sigrid Nunez (“The Friend”), o nativo americano Tommy Orange (“There There”) e a indiana Anuradha Roy (“All the Lives We Never Lived”) são os restantes finalistas do prémio literário de Dublin deste ano.

O Prémio Literário de Dublin é organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, com um valor monetário de 100 mil euros, a serem entregues na totalidade ao autor da obra vencedora, se esta for escrita em inglês, ou, no caso de tradução, a dividir entre escritor e tradutor, no valores de 75 mil euros e 25 mil euros, respetivamente.

Os dez finalistas de 2020 foram escolhidos por bibliotecas públicas de Canadá, França, Grécia, Irlanda, Jamaica, Nova Zelândia, Polónia, Reino Unido e Estados Unidos.

O vencedor do Prémio Literário Internacional de Dublin 2020 será anunciado em 22 de outubro, durante o Festival Internacional Literário de Dublin.

O escritor angolano José Eduardo Agualusa foi distinguido com este prémio, em 2017, pela tradução inglesa do romance “Teoria Geral do Esquecimento”.