Os britânicos The Prodigy vão voltar a Portugal no dia 26 de maio para uma atuação no North Music Festival, anunciou hoje a organização do evento que se vai realizar na Alfândega do Porto.

Os Prodigy, que vão ser cabeças de cartaz do segundo dia do evento, juntam-se a um alinhamento que conta com Gogol Bordello, Guano Apes e Linda Martini. O North Music Festival vai realizar-se no Porto, nos dias 25 e 26 de maio, depois de, em 2017, ter decorrido em Guimarães. Os bilhetes custam 29 euros para um dia e 55 para os dois